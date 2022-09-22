По словам эксперта, страны-партнеры Украины не раз заявляли, что готовы будут нанести превентивный удар.

Россия вряд ли применит против Украины ядерное оружие, вероятность его применения на сегодняшний день очень низкая.

Уверенность в этом высказал военный эксперт Олег Жданов.

"Я думаю, что применения ядерного оружия – это блеф", – заявил он.

По словам эксперта, страны-партнеры Украины не раз заявляли, что готовы будут нанести превентивный удар в случае попытки РФ ударить по Украине ядерной боеголовкой.

"…они могут вплоть до нанесения превентивного удара по самому Путину, по центру принятия решений только лишь при попытке применить ядерное вооружение… И даже инертная Европа на сегодняшний день не готова к тому, чтобы в географическом центре европейского континента появился новый "Чернобыль". Только одному Богу будет известно, куда будет дуть ветер в тот момент, когда это оружие будет применяться", – заявил Жданов.

"Миф о "красной кнопке" мы развенчивали неоднократно, ее не существует. Есть чемодан с кодами. И есть длительная процедура, которая спускается с самого верха на самый низ для применения этого оружия. Поверьте, с учетом сегодняшней разведки, как только разговор о ядерном оружии зайдет в бункере Путина, об этом будут знать в западной разведке", – добавил он.

Ядерный шантаж РФ: применит ли Путин оружие массового поражения

Президент Российской Федерации Владимир Путин не раз угрожал Украине и миру применением ядерного оружия.

В частности, в своем экстренном выступлении 21 сентября, посвященном объявлению частичной мобилизации в РФ, Путин сделал циничное заявление:

"Всем, кто пытается шантажировать нас таким образом, должны знать, что роза ветров может развернуться и в их сторону".

Не прекращают "сыпать" угрозами и российские пропагандисты. К примеру, в одном из своих таких спичей Владимир Соловьев пригрозил ядерной войной всему миру:

"Если сейчас НАТО решит, что оно может размещать на наших границах все, что угодно. Они сейчас будут все больше и больше навязывать американское оружие Украине… Украина сейчас возьмет и попадет по одной из наших ядерных станций, и понеслась. Процесс будет с такой скоростью неуправляемой, что мало никому не покажется. Жахнем, и ничего не будет".

Вместе с тем украинские военные эксперты считают, что подобные выпады со стороны РФ – не более чем ядерный шантаж, направленный на то, чтобы усадить Украину за стол переговоров и заставить ее согласиться на условия Кремля.