Борис Джонсон рассказал, что будет с Россией, если та перейдет "последнюю черту".

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сделал важное заявление относительно вероятного применения ядерного оружия Россией.

Во время очередного обращения к народу 57-летний политик рассказал, какие действия предпримет Великобритания в ответ на ядерный удар со стороны РФ. По его словам, если Путин решится на то, чтобы использовать против Украины оружие массового поражения, Британия молчать не будет. Сразу же будет ответный удар, при этом без дополнительных консультаций.

"В случае применения оружия массового поражения Великобритания оставляет за собой право самостоятельно, не консультируясь с другими странами НАТО, нанести удар в ответ", - отметил Джонсон.

Джонсон считает, что дипломатически договориться с Путиным невозможно и сравнил президента РФ с крокодилом, у которого в челюсти нога:

"Как можно договариваться с крокодилом, когда в его челюстях нога? Вот в чем заключаются трудности, с которыми сталкиваются украинцы. Нужно просто продолжать стратегию, продолжать поставлять оружие Украине".

Ранее украинская и иностранные разведки сообщали, что Россия не готовит ядерное оружие для применения.

Алексей Арестович предостерег руководство РФ от ядерных ударов по территории Украины.

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