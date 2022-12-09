По словам эксперта, взрывы на аэродромах повлияют не только на имидж армии РФ, но и на российское общество.

Военный эксперт Олег Жданов считает, что ударами по российским аэродромам Украина полностью разрушила еще один миф о непобедимой армии РФ.

Как он заявил в эфире Апостроф TV, эти инциденты доказали, что история РФ о "самой прочной и самой неприступной" ПВО тоже оказалась фейком.

"В принципе, еще один миф мы разрушили полностью, до основания. Если в начале войны Россия хвасталась тем, что у нее "вторая армия в мире", то я напомню, что Россия всегда подчеркивала, что у них самая прочная и самая неприступная ПВО в мире. Но так случилось, что прогремели взрывы", – отметил Жданов.

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По словам эксперта, взрывы на аэродромах повлияют и на российское общество, а также могут создать антивоенные настроения внутри РФ.

"Действительно, такие взрывы и на такой глубине от границы с Украиной формируют общественное мнение в плане того, что "это не наша война и туда не надо вмешиваться", и пугают население, создают антивоенные настроения. Но все же поддержка этой войны остается достаточно высокой в российском обществе. Они рассчитывают так, что там где-то есть регулярная армия. Им же не говорят, что ее уже нет, почти нет той армии. Вот пусть она воюет, мы это поддерживаем, но сами на войну не пойдем. Вот такие примерно настроения сегодня формируются в российском обществе", – пояснил Жданов.

Удары по аэродромам в РФ

5 декабря на российском аэродроме "Энгельс", расположенном в Саратовской области РФ, произошел "хлопок". Неизвестные дроны атаковали стратегическую авиацию оккупантов. В тот же день взрывы прогремели и на аэродроме "Дягилево" в Рязанской области.

Военный эксперт Института Евро-Атлантического сотрудничества Игорь Козий не исключил, что в России в результате "хлопка" было уничтожено большое количество самолетов. Поэтому, по его мнению, РФ после этого просто попробует все перенести и спрятать.

Позже стало известно, что на аэродроме стратегической авиации "Дягилево" Рязанской области со стоянки исчезло по меньшей мере 9 бомбардировщиков. Речь идет о Ту-22 М, а также поврежденном взрывом самолете.

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