Глава СК РФ Александр Бастрыкин заявил, что взорвавшийся грузовик прибыл из Болгарии.

Правоохранители Болгарии расследуют российскую версию взрыва на Крымском мосту. По версии россиян, грузовик, который взорвался, прибыл из этой страны.

Об этом пишет Euractiv.

По словам главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина, маршрут взорвавшегося на мосту грузовика начался в Болгарии, после чего авто проехало через Грузию, Армению, Северную Осетию и Краснодарский край. В то же время официальный представитель Еврокомиссии Питер Стано назвал данное заявление недостоверным.

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"У нас нет возможности узнать, что произошло в субботу (8 октября – ред.) на мосту, что привело к взрыву, каковы причины. Вы знаете достоверность стольких так называемых "расследований" в России. Я бы не стал доверять тому, что они говорят", - заявил Стано.

При этом он напомнил, что Крым - это Украина, а Керченский мост - незаконный объект.

Кроме того, бывший премьер-министр и лидер ГЕРБ Бойко Борисов назвал термин "болгарский след" дурным тоном, заверив, что взрывчатка не могла быть загружена в Болгарии, потому что тогда грузовик бы не пересек границу.

"Если бы я был на месте российских служб, меня бы скорее интересовало, где был загружен грузовик и что послужило причиной взрыва. Это главное… Сейчас во время войны все стараются сбросить напряжение", - отметил политик.

Лидер партии "Продолжаем перемены" и бывший премьер-министр Кирилл Петков призвал правительство провести расследование и указал на нагнетание паники Кремлем

"Мы не согласны с нагнетанием страха и паники со стороны Кремля и причастностью имени Болгарии к событиям, связанным с Крымским мостом. Мы призываем болгарские власти и временное правительство немедленно расследовать это дело и опровергнуть инсинуации Кремля о причастности Болгарии к этому событию. Время имеет решающее значение", - подытожил Петков.

Взрыв на Крымском мосту - что известно

8 октября на железнодорожной ветке Крымского моста произошел взрыв, после чего там начался сильный пожар. Известно, что на мосту обвалилась часть дорожного полотна.

В РФ утверждают, что причиной "бавовны" был взрыв грузовика, который якобы приехал из Болгарии. На мосту вспыхнул железнодорожный поезд с горючим. Страна-агрессор сообщала о гибели трех человек.

Источник УНИАН в правоохранительных органах отметил, что подрыв Крымского моста был спецоперацией СБУ. 9 октября президент РФ обвинил спецслужбы Украины в подрыве Крымского моста.

10 октября Украина подверглась массированному ракетному удару. Рашисты били по многим областям Украины. Сам Путин признал, что это было местью за Крымский мост.

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