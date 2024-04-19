Расстояние для попадания было около 300 км от границы Украины, поэтому "это действительно знаковая операция".

Комментируя сбитие российского Ту-22М3 над Ставропольским краем РФ в украинской разведке сообщили, что второй вражеский бомбардировщик был вынужден развернуться и не выполнил пусков ракет.

"Уничтожен самолет стратегической авиации противника. Впервые во время выполнения боевой задачи собственно в воздухе за период полномасштабного вторжения. То есть, другой самолет, который шел за ним, был вынужден развернуться. И это означает, что еще ряд ракет не был выпущен по Украине", - рассказал представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Андрей Юсов в эфире Радио Свобода.

Он отметил, что расстояние для сбития на этот раз составляло около 300 км от границы Украины.

Видео дня

"Операция была определенным повтором с учетом операции ГУР по сбиванию самолета А-50, состоявшейся недавно. Да, расстояние на этот раз еще больше. Напомню, что речь идет о 300 км от украинской границы. Это действительно знаковая операция и знаковый результат для Украины", - подчеркнул Юсов.

Уничтожение российского Ту-22М3

Сегодня ночью во время вражеской воздушной атаки украинцы впервые уничтожили российский бомбардировщик Ту-22М3. Самолет является носителем крылатых ракет Х-22.

В РФ заявили сначала о "падении" самолета на территории Ставропольского края РФ, причины выясняются. Позже Минобороны РФ сообщило, что бомбардировщик потерпел крушение "после выполнения боевой задачи при возвращении на аэродром базирования". Летчики якобы смогли катапультироваться.

В ГУР Минобороны также прокомментировали сбитие вражеского самолета и показали фрагмент видео этой операции. По информации разведки, бомбардировщик Ту-22МЗ удалось сбить на расстоянии около 300 км от Украины теми же средствами, которыми ранее был поражен российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50.

В результате поражения бомбардировщик смог долететь в район Ставрополя, где упал и разбился. Отмечалось, что это первое успешное уничтожение стратегического бомбардировщика в воздухе во время боевого вылета в течение полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Вас также могут заинтересовать новости: