Есть определенная пауза, гораздо меньше враг использует тактическую авиацию.

Уроки, которые усваивает вражеская авиация на востоке, где было сбито несколько российских самолетов, передаются и на юг.

Об этом сказала начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона. Она отметила, что россияне сейчас в определенной степени ограничены в использовании управляемых авиабомб, в частности, и в Крынках.

"Мы видим, что нет использования авиации в том объеме, в котором раньше враг себе позволял, в том числе с бомбардировкой позиций в Крынках, и на сегодня, мы можем говорить, что имеем определенную паузу на определенном промежутке времени", - сказала Гуменюк.

По ее словам, только одна управляемая авиабомба в течение четырех суток была направлена по правому берегу Днепра. "И увидев, что фактически одновременно с этим пуском управляемой авиабомбы на востоке произошло сбитие очередного самолета Су, враг вернулся на исходный аэродром. Больше применения тактической авиации с пуском управляемых авиабомб в нашей зоне ответственности мы не наблюдали. Но мы видим, что они сейчас переключаются на стратегическую авиацию, которую поднимали над акваторией Черного моря, пытаясь там провести пуски ракет Х-22", - рассказала Гуменюк.

Сбитие российских самолетов: последние потери РФ

Как сообщал УНИАН, за последние дни украинские силы сбили более 10 российских самолетов. В Командовании Воздушных сил Вооруженных сил Украины объяснили, что для запуска КАБов оккупантам надо подлетать ближе, где их и сбивают наши бойцы.

Представитель Повтиряних сил Юрий Игнат отметил, что у украинской армии появляется все больше средств, которые позволяют бить оккупантов на дальних подступах.

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