Российским пилотам приходится рисковать при нанесении ударов управляемыми авиационными бомбами и подлетать ближе.

Российские военные самолеты удается сбивать на значительном расстоянии.

Об этом спикер Командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат сказал в эфире информационного марафона. Он объяснил, чем обусловлено успешное сбитие трех российских самолетов за три дня и всего 11 за февраль.

В частности, по его словам, враг нарастил авиационное присутствие на восточном направлении и стал более агрессивным, что наблюдается на Авдеевском направлении, где запускались сотни управляемых авиационных ракет.

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В этой связи украинское высшее военное руководство отреагировало, а Воздушные силы ВСУ сбивают российские самолеты.

"Сбиваются они довольно таки далеко. Не будем говорить точное расстояние, но далековато. То есть, российские пилоты уже не так наглеют, не так близко подлетают, и им надо подлететь ближе, чтобы управляемая авиационная бомба полетела дальше, потому что бомба планирует, не имеет своего двигателя, и летит, фактически снижается, теряя скорость. Поэтому, чтобы российским пилотам бить этими бомбами дальше, надо рисковать. Рискуя, попадают в такие истории, как сегодняшняя", - сообщил Игнат.

При этом, он говорит, что у Украины появляется больше средств для того, чтобы доставать врага на дальних подступах.

Спикер добавил, что это очень важно, и об этом говорят на заседаниях Контактной группы в формате "Рамштайн" для предоставления Украине больше систем и средств.

"В мире они есть. Конечно, в ограниченном количестве. Средства противовоздушной обороны, а также и боеприпасы к ним - это зенитные управляемые ракеты, тоже изготавливаются не быстро. Расход у нас идет серьезный. Вы видите сколько было до и после нового года использовано наших средств по крылатым ракетам врага и по самолетам даже", - добавил Игнат.

Он уточнил, что украинская эшелонированная противовоздушная оборона работает и должна выполнять все функции.

Потери российской авиации

Как сообщал УНИАН, сегодня, 29 февраля, украинские Силы обороны сбили один вражеский двухместный истребитель-бомбардировщик Су-34 на Восточном направлении. За два дня до того - 27 февраля - украинские защитники сбили два российских Су-34.

Командующий Воздушных сил Николай Олещук сообщал, что при таких потерях боевой и специальной авиации россияне должны были бы задуматься, по крайней мере на время прекратить "авиационные мясные штурмы".

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