Украина призвала партнеров заставить Россию придерживаться норм международного гуманитарного права.

Судилище над украинскими военнопленными навсегда закрепит за Россией статус государства-террориста, а за россиянами - клеймо варваров.

Об этом говорится в заявлении на сайте Министерства иностранных дел Украины.

Украина уже сообщила международным партнерам, что РФ собирается судить защитников и защитниц Мариуполя.

"Любое судилище над военнопленными станет грубым нарушением Устава ООН, III Женевской конвенции об обращении с военнопленными от 1949 года и Дополнительного протокола, преступлением против основополагающих норм и принципов международного права, навсегда закрепит за Россией статус государства-террориста, а за россиянами - клеймо варваров", - говорится в заявлении.

В МИД отметили, что Кремль проводит тщательную и целенаправленную подготовку к совершению этого военного преступления.

"Анонсированное РФ судилище является ничтожным и неправомерным. Все защитники Мариуполя являются комбатантами и после задержания стороной противника им предоставляется и гарантируется статус военнопленных и соответствующее обращение, согласно с положениями международного гуманитарного права, в частности III Женевской конвенции об обращении с военнопленными 1949 года и Дополнительного протокола", - признают в Министерстве.

Украина призвала международных партнеров осудить незаконные действия РФ и заставить Россию придерживаться норм международного гуманитарного права.

Кроме того, все связанное с подготовкой и организацией возможного судилища документируется.

"Каждый военный преступник, задействованный в этом процессе - от исполнителей в Мариуполе до организаторов в Кремле - понесет строжайшую ответственность, сколько бы времени это ни заняло", - подчеркнется в заявлении.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что суд над украинскими воинами в Мариуполе отрежет Россию от переговоров.

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