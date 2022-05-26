Самые большие потери росссийских войск за прошедшие сутки были на Авдеевском направлении.

Украинские военные ликвидировали еще 150 российских оккупантов.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в Facebook.

С 24 февраля по 26 мая ликвидировано 29 тыс. 600 оккупантов, из них 150 минувших суток.

Также за прошедшие сутки уничтожено 10 танков оккупантов (с начала вторжения - 1315), 22 боевые бронированные машины (3235), 11 артиллерийских систем (617), 11 БПЛА оперативно-тактического уровня (502), 2 крылатые ракеты(114), 8 единиц автомобильной техники и автоцистерн (2225), 3 единицы специальной техники (47).

Также с начала полномасштабного вторжения уничтожено 206 самолетов, 201 РСЗО, 93 средства ПВО, 170 вертолетов, 112 крылатых ракет, 13 кораблей.

Самые большие потери росссийских войск за прошедшие сутки были на Авдеевском направлении.

Война в Украине: обновленные данные

Враг продолжает наступать на востоке. В настоящее время российские оккупанты сосредоточили усилия на захвате Донецкой и Луганской областей. С этой целью противник стянул дополнительные силы к районам вблизи Северодонецка и Лисичанска, также ВС РФ пытается взять под полный контроль Лиман.

По мнению экспертов американского Института изучения войны, в ближайшие дни оккупанты ускорят битву за Северодонецк. Противник определил приоритетное продвижение на восток и запад от Попасной, чтобы перерезать украинские наземные линии коммуникации к северо-западу от Северодонецка и завершить окружение Луганской области.

Кроме того, российские войска делают попытки возобновить наступление на Славянск, улучшая тактическое положение в районе Изюма Харьковской области.

К острову Змеиный в Черном море ВС России пригнали захваченный катер ВМС Украины. По данным военных, рашисты планируют провокации.

Россия продолжает блокировать морские порты и вывозит украденное украинское зерно. Кремль угрожает Западу продовольственным кризисом в обмен на снятие санкций.

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