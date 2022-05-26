Оккупанты не прекращают обстрелы населенных пунктов из артиллерии, минометов и реактивных систем залпового огня.

Враг пытается улучшить тактическое положение в районе Изюма и возобновить наступление на Славянск.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генштаб ВСУ.

"Враг пытается улучшить тактическое положение в районе Изюма и возобновить наступление на город Славянск. Обстрелял из артиллерии, реактивных систем залпового огня, минометов и танков районы населенных пунктов Чепель, Довгенькое, Курулька, Богородичное и Студенок", - говорится в сообщении.

Враг обстрелял из минометов калибра 120-мм и ствольной артиллерии районы населенных пунктов Бачевск и Краснополья Сумской области и населенного пункта Заречье Черниговской области.

На Слобожанском направлении противник осуществляет систематический огневой воздействие высокой интенсивности по районам сосредоточения наших войск. Также обстреляли гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Терновое и Черкасские Тишки.

Ранее Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил о попытке массированного наступления войск РФ на Донбассе. На Донецком направлении враг продолжает ведения активных наступательных действий, пытается прорвать оборону украинских войск и выйти на административные границы Луганской области.

Напомним, в МВД считают, что Украину ждет очень тяжелый месяц решающей битвы за Донбасс.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ближайшие недели войны будут сложными.

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