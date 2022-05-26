По мнению экспертов ISW, российские войска могут провести наземное наступление на Северодонецк в ближайшие дни.

Российские оккупанты могут провести наземное наступление для захвата Северодонецка в ближайшие дни.

Такой прогноз озвучили в американском Институте изучения войны (ISW). В частности, аналитики сообщили об изменении тактики ведения боев российскими оккупантами, а также об усилении наступления на Северодонецк.

По мнению аналитиков ISW, российские войска определили приоритетное продвижение к востоку и западу от Попасной, чтобы перерезать украинские наземные линии коммуникации к юго-западу от Северодонецка и завершить оцепление Луганской области.

Россияне, вероятно, вошли в Лиман и могут использовать его для координации продвижения к юго-востоку от Изюма для начала наступления на Сиверск.

Оккупанты могут начать битву за Северодонецк до того, как полностью отрежут украинские наземные линии коммуникации к юго-западу и северо-западу от Северодонецка.

Российские войска нанесли удар по городу Запорожье, пытаясь разрушить ключевой логистический центр для украинских войск, действующих на востоке.

Кроме того, институт, анализируя заявления главы милиции так называемой "ДНР" Эдуарда Басурина, сообщил, что Россия будет создавать "меньшие котлы", чтобы лишить украинские войска материально-технического обеспечения и подкрепления, вместо широкомасштабного окружения на административной границе Донецкой области.

Также, по мнению экспертов ISW, "российским войскам может понадобиться провести наземное наступление на Северодонецк в ближайшие дни".

Как сообщал УНИАН, 25 мая руководитель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сказал, что сейчас оккупировано около 95% Луганской области. Он отметил, что ситуация на Донбассе - "очень плохая". По его словам, обстрелы Луганщины не прекращаются, российские оккупанты уничтожают целые населенные пункты, поэтому украинским военным приходится отходить, чтобы занять новые позиции. Он отметил, что на Луганщине "стоит 25 вражеских батальйонно-тактических групп - от 300 до 500 человек в каждой, огромное количество техники - они постоянно расстреливают все населенные пункты, а Северодонецк просто уничтожают".

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