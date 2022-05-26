Враг продолжает попытки взять под полный контроль Лиман.
Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генштаб ВСУ.
"На Донецком направлении основные усилия противника сосредоточены на взятии под полный контроль населенного пункта Лиман и попытках улучшить тактическое положение вблизи Северодонецка и Авдеевки", - говорится в сообщении.
Враг активно применяет средства радиоэлектронной борьбы на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Задействовал артиллерию и штурмовую авиацию по позициям наших подразделений и гражданской инфраструктуре региона.
Враг пытается закрепиться в районе Северодонецка. Вел штурмовые действия в направлении населенного пункта Устиновка, успеха не имел.
На Бахмутском направлении боевые действия продолжаются. Противник безуспешно предпринял попытки наступления в районах Камышевахи, Липового и Нагорного.
На Авдеевском направлении оккупанты вели штурмовые действия в районах Красногоровки, Каменки, Авдеевки и Песок, успеха не имели.
Как сообщал УНИАН, 25 мая руководитель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сказал, что сейчас оккупировано около 95% Луганской области. Он отметил, что ситуация на Донбассе - "очень плохая". По его словам, обстрелы Луганщины не прекращаются, российские оккупанты уничтожают целые населенные пункты, поэтому украинским военным приходится отходить, чтобы занять новые позиции.