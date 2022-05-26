Российские захватчики также активно применяют средства радиоэлектронной борьбы на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

Враг продолжает попытки взять под полный контроль Лиман.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генштаб ВСУ.

"На Донецком направлении основные усилия противника сосредоточены на взятии под полный контроль населенного пункта Лиман и попытках улучшить тактическое положение вблизи Северодонецка и Авдеевки", - говорится в сообщении.

Враг активно применяет средства радиоэлектронной борьбы на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Задействовал артиллерию и штурмовую авиацию по позициям наших подразделений и гражданской инфраструктуре региона.

Враг пытается закрепиться в районе Северодонецка. Вел штурмовые действия в направлении населенного пункта Устиновка, успеха не имел.

На Бахмутском направлении боевые действия продолжаются. Противник безуспешно предпринял попытки наступления в районах Камышевахи, Липового и Нагорного.

На Авдеевском направлении оккупанты вели штурмовые действия в районах Красногоровки, Каменки, Авдеевки и Песок, успеха не имели.

Как сообщал УНИАН, 25 мая руководитель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сказал, что сейчас оккупировано около 95% Луганской области. Он отметил, что ситуация на Донбассе - "очень плохая". По его словам, обстрелы Луганщины не прекращаются, российские оккупанты уничтожают целые населенные пункты, поэтому украинским военным приходится отходить, чтобы занять новые позиции.

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