Город находится в клешнях российского полуокружения, которые все больше сжимаются.

В DeepState считают, что потеря Угледара является вопросом нескольких дней или недель. Военный эксперт, бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев соглашается с таким прогнозом.

"Это утверждает и ряд военных аналитиков из-за рубежа. Но мы видим в публичной плоскости определенные возражения со стороны бойцов 72-й отдельной механизированной бригады. А именно они обороняют сейчас Угледар вместе с некоторыми подразделениями Сил территориальной обороны Украины. Что же на самом деле происходит? Де-факто юго-восточная часть этого населенного пункта уже находится под контролем вражеской армии. Юг населенного пункта - это серая зона, где военное присутствие россиян все чаще фиксируется", - отметил он в эфире Radio NV.

По его мнению, главная проблема не в городе, а в клешнях российского полуокружения, которые все больше сжимаются. Враг перекрывает Силам обороны ключевые логистические маршруты, которыми обеспечивается гарнизон в Угледаре.

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"Еще вчера мы говорили о том, что там существуют две грунтовые дороги, которые мы можем использовать для осуществления снабжения наших защитников и вывоза тяжелораненых с территории Угледара. Сегодня утром уже речь идет только об одной грунтовой дороге. Представьте себе, во что она превратится в случае, если там начнутся сильные ливни. Будет сплошное болото. Более того, и сейчас расстояние между тисками, я видел цифру до четырех километров. Это фактически пространство, которое сплошь простреливается вражеской артиллерией. При таких условиях доставлять грузы военного значения, эвакуировать раненых, - это крайне сложная миссия", - подчеркнул Селезнев.

По мнению эксперта, сейчас вопрос в эвакуации наших защитников, ведь их жизнь, это самая высокая ценность для государства.

Второй проблемой, говорит он, является тотальное господство авиации и артиллерии противника. КАБы и снаряды "буквально на молекулы разбирают многоэтажную застройку" в Угледаре, а у ВСУ нет ресурсов и возможностей для противостояния этому.

"Почему? Потому что мы не имеем достаточного количества систем противовоздушной обороны, чтобы держать подальше вражескую авиацию - носители тех самых управляемых авиационных бомб. Мы не имеем возможности эффективно задействовать на этом участке фронта нашу артиллерию в рамках контрбатарейной борьбы и артиллерийских дуэлей. То есть вызовов очень много. Вариантов преодоления этих вызовов де-факто нет, ведь преимущество вражеских сил и средств на этом участке фронта составляет до восьми раз. Мы просто физически не имеем возможности найти достаточное количество сил и средств, чтобы деблокировать наш гарнизон в Угледаре", - пояснил Селезнев.

Именно поэтому он склоняется к тому, что контроль над городом будет потерян уже в ближайшее время. Важно то, что будет дальше. Поскольку россияне уничтожают КАБами район Богоявленки, то, вероятно, захватчики понимают, что именно туда будут отходить защитники Угледара.

"Что из этого получится и что останется от наших полевых фортификаций, когда произойдет отвод наших сил и средств, трудно прогнозировать. Потому что управляемые авиационные бомбы весом 250-500 килограммов и даже полторы тонны, уничтожают все и вся. А я опять-таки повторяю, что ресурсов для эффективного противодействия вражеской авиации на этом участке фронта нам критически не хватает", - заключает эксперт.

Бои за Угледар

Недавно в ВСУ пожаловались, что украинские бойцы вместо того, чтобы воевать за Угледар, из-за "всяких полезных дураков, политиков" вынуждены опровергать их заявления.

В Forbes бои за Угледар назвали одними из самых кровавых для РФ за всю войну. Это уже обошлось им в около тысячи единиц техники и нескольких тысяч военных.

72-я отдельная механизированная бригада имени Черных Запорожцев, которая держит оборону Угледара с 2022 года, уже истощена, считает военный обозреватель, майор запаса и ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман.

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