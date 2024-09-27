Это уже обошлось им в около тысячи единиц техники и нескольких тысяч военных.

С конца 2022 года россияне пытаются захватить Угледар с довоенным населением в 14 000 человек. Теперь же штурм 57-й отдельной мотострелковой бригады российской армии, который начался на этой неделе, прорвал оборону 72-й отдельной механизированной бригады украинских войск.

Как пишет Forbes, сейчас захватчики находятся на юге Угледара, а уставший украинский гарнизон, возможно, уже отступает на север.

Даже если россияне захватят этот город, эта победа дорого им будет стоить. Это уже обошлось им в около тысячи единиц техники и нескольких тысяч военных. Мощная оборона ВСУ с помощью мин, артиллерии, БПЛА и противотанковых ракет уничтожала целые бригады врага.

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Тяжелее всего противнику было с конца 2022 года до начала 2023-го. Тогда в полях за пределами Угледара российские операции возглавляла пара подразделений морской пехоты Тихоокеанского флота российского флота: 40-я и 155-я бригады морской пехоты. Их неудачные атаки стали одними из самых кровавых в войне. Так, 155-я бригада, которая на бумаге насчитывала около 3000 военных, теряла до 300 человек в день в течение нескольких дней и была "почти уничтожена" к февралю 2023 года. После доукомплектования их снова уничтожили.

"За последние шесть месяцев 155-й, вероятно, по крайней мере дважды был снижен от боевого состояния до неэффективного из-за того, что он осуществлял тактически несовершенные фронтальные атаки вблизи Угледара", - отмечало министерство обороны Великобритании в апреле 2023 года.

40-я бригада морской пехоты имела лучшие результаты, но ненамного. В целом эти и вспомогательные подразделения списали около тысячи танков, боевых машин, грузовиков и артиллерийских орудий, согласно данным WarSpotting. Это примерно две бригады техники и почти шесть процентов всех машин, которые Россия потеряла за 31 месяц тяжелых боев в Украине.

При этом ВСУ потеряли на этом участке гораздо меньше, поскольку защитники по большей части сидели в окопах и бункерах и издалека обстреливали атакующих россиян минами, артиллерией, ракетами и беспилотниками.

"Оправдывает ли оккупация руин Угледара повторное уничтожение одной или обеих этих бригад - это вопрос, на который может ответить только Кремль и уцелевшие из злополучных подразделений", - заключает издание.

Бои за Угледар

По словам экспертов ISW, даже если россияне захватят этот населенный пункт, это вряд ли кардинально изменит ход наступательных операций на западе Донецкой области, поскольку Угледар не является особо важным логистическим узлом. При этом захватчики уже контролируют большинство основных дорог, проходящих в сторону города.

В ВСУ пожаловались, что украинские бойцы вместо того, чтобы воевать за Угледар, из-за "всевозможных полезных дураков, политиков" вынуждены опровергать их заявления.

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