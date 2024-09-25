У россиян нет резервов, которые они могли бы так просто взять и добавить к основным силам.

72-я отдельная механизированная бригада имени Черных Запорожцев, которая держит оборону Угледара с 2022 года, уже истощена. Об этом рассказал военный обозреватель, майор запаса и ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман в эфире КИЕВ24.

"Если есть информация от тех людей, которые непосредственно ведут боевые действия, можно предположить, что нам, возможно, придется оставить этот город. Наша 72-я бригада уже не первый месяц и год ведет боевые действия без ротации там и она истощена. Россияне на этом участке добавили еще большее количество людей и артиллерии, дронов. Там почти разрушенный город", - сказал он.

По его словам, резервы, которые они добавили - это перемещенные войска с других участков фронта, ведь у россиян нет резервов, которые они могли бы так просто взять и добавить к основным силам. Аналитик объяснил:

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"Поэтому они будут перемещать войска вдоль линии фронта, как это уже было неоднократно. В целом, здесь нет какой-то новой тактики или чего-то непонятного".

Ситуация возле Угледара - мнение экспертов

Директор информационно-консалтинговой компании Сергей Згурец считает, что если Угледар Донецкой области будет под российской оккупацией, то противник будет пытаться дальше наступать на север и выравнивать линию фронта. В таком случае Силам обороны придется отходить и осуществлять оборону на низинах, что будет создавать трудности.

Он отметил, что Угледар находится в углу между Донецким и Запорожским фронтом, это возвышенность, которую длительное время удерживают украинские военные и это был хороший рубеж обороны, который давал возможность уничтожать большое количество техники противника.

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