Тимочко объяснил, что россияне всегда отслеживают интересную для себя информацию, которая есть в публичном пространстве.

Украинские бойцы вместо того, чтобы воевать за Угледар, из-за "всяких полезных дураков, политиков" вынуждены опровергать их заявления. Об этом в эфире "КИЕВ24" сказал Иван Тимочко, военнослужащий, председатель Совета резервистов Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.

"К Угледару приковалось внимание после того, как в политическом пространстве Украины начались какие-то политические игрища вокруг некоторых военных бригад, подразделений, которые находятся в городе. Рассказывались байки, что там кого-то не выводят, кого-то не заводят. То есть вмешиваться в работу ротаций подразделений, соединений с указанием конкретных частей, - это очень навредило на самом деле боевым действиям сейчас в районе Угледара", - подчеркнул он.

Тимочко пояснил, что россияне всегда отслеживают интересную для себя информацию, которая есть в публичном пространстве.

Видео дня

"Россияне всегда любую информацию, которая у нас в публичном пространстве является, скажем, для них интересной, для врага, или которую они пытаются использовать для того, чтобы подорвать доверие или вызвать, собственно, какой-то угрожающий эффект, - они этим и воспользовались", - сказал военнослужащий.

В то же время он отметил, что ему приятно, что сегодня боец 72-й бригады из самого Угледара четко выступил и сказал, что бригада находится, "выполняем задачи, воюем, настолько, как мы можем в силу своих задач и в силу расположения, и в соответствии с тем, что нам поставлено, выполняем задачу".

"Это на самом деле очень хорошо. Жаль, что бойцы вместо того, чтобы воевать, выполнять свои задачи, скрывать свое пребывание, из-за всевозможных полезных дураков, политиков вынуждены еще и опровергать их заявления вместо того, чтобы полностью уделять внимание обороне города", - сказал Тимочко.

На вопрос, зачем, по его мнению, политикам делать такие комментарии, он отметил:

"Первое - привлечь к себе внимание, создать себе какой-то иммунитет, особенно, если падают какие-то личные рейтинги. Ну, и сами понимаем, что на фоне политических встреч президента с международниками, на фоне информации о том, что даже следующий год, скажем, президент сам сказал, что скорее всего будут проводиться президентские выборы, - видно, кто-то уже себе пофантазировал, что будут парламентские, и хотят очень заработать политические рейтинги на крови. Или какие-то свои неправильные вещи скрыть".

Тимочко добавил, что это "большая проблема" для Украины, ВСУ и политикума, когда "политики, будучи офицерами, не воюют на войне, не защищают, а политиками сидят в Верховной Раде и рассказывают, на столе показывают: сюда - полки, сюда - бригады, а отсюда мы должны отступить".

"Так оно не работает. Для этого есть штабы, для этого есть командные центры, для этого есть соединения, для этого есть командиры бригад, которые эффективно выполняют свою работу", - сказал председатель Совета резервистов.

Он также отметил, что бои под Угледаром и давление врага были не столь интенсивными, "пока политики не начали цеплять себе какие-то лейбы - или спасителей, или комментаторов".

Война в Украине - ситуация возле Угледара

Как сообщал УНИАН, ранее в 72-й отдельной механизированной бригаде им. Черных Запорожцев опровергли информацию западных средств массовой информации о том, что они якобы выходят из Угледара.

На официальной странице бригады в социальной сети Facebook было опубликовано заявление по этому поводу. Один из бойцов говорит, что украинские защитники все еще держат оборону, хотя оккупационные войска России и проводят тяжелые штурмы.

Вас также могут заинтересовать новости: