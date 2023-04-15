К Пасхе воины-казаки готовятся накануне. Начали с "подарков" для врага.

Украинские воины показали "взрывные писанки" для российских оккупантов накануне Пасхи.

Как сообщает Оперативное командование "Север", накануне праздников воины принялись к традиционному раскрашиванию писанок. Впрочем, в этом году вместо яиц-гранаты.

"Пасха только завтра, а наши защитники уже готовят "праздничные подарки" для оккупантов. Этот дух предков-казаков сломать не под силу никому", - отметили в ОК "Север".

На фото видно, что воины охотно разрисовали гранаты украинскими символами и орнаментами. На некоторых даже уместились патриотические надписи.

Планы оккупантов на Пасху

Накануне Пасхи не исключено, что россияне могут нанести массированного ракетного удара по Украине. Пренебрегать сигналами воздушной тревоги во время праздников не стоит.

По информации ВСУ, РФ концентрирует в акватории Черного моря свои ракетоносители накануне Пасхи. В частности, недавно враг вывел еще один ракетоноситель.

Представитель Командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат не исключает ракетных обстрелов со стороны российских оккупантов на Пасху, 16 апреля.

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