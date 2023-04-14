Украинцев призывают готовиться к такому варианту, быть бдительными, беречь себя и прислушиваться к сигналам воздушной тревоги.

Спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат не исключает ракетных обстрелов со стороны российских оккупантов на Пасху, 16 апреля. Об этом он сказал в эфире информационного телемарафона.

"Могут быть (обстрелы - УНИАН). Сложно сказать. Их "духовность" нам всем прекрасно понятна. Мы видим, как их попы враждебного, ФСБшного патриархата, освятили эту войну еще с 2014 года, использовали их храмы в Крыму и на востоке нашей страны. Поэтому ничего святого у этих людей нет, они могут сделать различные провокации и на эти праздники, а впереди еще их "скрепы" - первомайские, 9-майские и так далее. Поэтому надо готовиться к этому, быть бдительными, беречь себя, прислушиваться к сигналам воздушной тревоги", — сказал он.

Также Игнат сообщил, что с осени, когда начались активные ракетные атаки украинской критической инфраструктуры, враг применил более 850 крылатых ракет разных типов. Поэтому и не вызывает удивления, что россияне будут пытаться возобновить производство ракет Х-50, отметил он.

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"Что такое Х-50? Это дозвуковая крылатая ракета, дозвуковая, имеет скорость 750-900 километров в час. Она не является новой, это разработка еще Советского Союза, но противник решил именно ее восстанавливать. Возможно, есть больше ресурсов для производства данного типа боеприпасов, возможно, этот процесс дешевле. В принципе, это такая же ракета, как и другие, с такими же тактико-техническими характеристиками, которые Россия применяла против нашей критической инфраструктуры и других объектов", - сказал он.

Напомним, в ГСЧС предупредили, что враги могут нанести удары по Украине на Пасху 2023.

Украинские воины будут делать все для того, чтобы Россия не помешала нам отпраздновать пасхальные праздники, заявлял командующий Объединенных сил ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев.

Информация о планах РФ запустить производство Х-50

Ранее заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ, бригадный генерал Алексей Громов заявил, что, по имеющимся данным, в июне РФ планирует начать серийное производство стратегических крылатых ракет воздушного базирование типа Х-50, что позволит Кремлю осенью активизировать ракетные удары по территории нашей страны.

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