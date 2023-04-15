В Черном море украинские военные уничтожили мину, которую несло к одесскому пляжу.

Враг вывел в Черное море еще один ракетоноситель. Об этом сообщает Оперативное командование "Пивдень".

"В Черном море корабельная группировка увеличена до 12 единиц, в том числе удвоено количество подводных ракетоносителей: на двух лодках – восемь ракет типа "Калибр", - говорится в сообщении.

В Черном море украинские военные уничтожили мину, которую несло к одесскому пляжу. Как отмечается, в направлении одного из пляжей Одесской области с открытого моря волнами несло морскую мину.

Видео дня

"Благодаря своевременному обнаружению и оперативному реагированию, ее удалось контролируемо уничтожить на достаточном расстоянии от берега", - сообщили в командовании.

Российский флот в Черном море - детали

14 апреля по состоянию на 10.00, в Черном море на боевом дежурстве находилось девять вражеских кораблей, среди которых один носитель крылатых ракет "Калибр".

Представитель Командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат не исключает ракетных обстрелов со стороны российских оккупантов на Пасху, 16 апреля.

Вас также могут заинтересовать новости: