Пренебрегать сигналами воздушной тревоги в праздничные дни не нужно.

Не исключено, что россияне могут нанести массированный ракетный удар по Украине на Пасху. Пренебрегать сигналами воздушной тревоги во время праздников не стоит.

Об этом в эфире телемарафона заявила пресс-секретарь ОК "Юг" Наталья Гуменюк. По ее словам, оккупанты усилили психологическое и огневое давление на украинцев, а эскалация ситуации может произойти именно в праздничные дни.

"Ситуация в море может измениться очень оперативно. Им будет достаточно несколько часов для того, чтобы увеличилось количество ракетоносителей, поэтому следить за ней нужно постоянно", - отметила она.

Также Гуменюк отметила, что корабельная группировка врага в Черном море увеличилась по сравнению с прошлыми сутками - РФ вывела на боевое дежурство еще два подводных ракетоносителя. В пусковых установках находятся 8 "Калибров".

Ракетная угроза на Пасху

По информации ВСУ, РФ концентрирует в акватории Черного моря свои ракетоносители накануне Пасхи. В частности, недавно враг вывел еще один ракетоноситель.

Представитель Командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат не исключает ракетных обстрелов со стороны российских оккупантов на Пасху, 16 апреля.

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