За минувшие сутки на юге ВСУ выполнили более 160 огневых задач: уничтожены миномет, лодки ДРГ оккупантов и тому подобное.

Украинские военные уничтожили на Кинбурнской косе (Николаевская обл.) реактивную систему залпового огня "Град" российских оккупантов, сообщает оперативное командование "Юг".

"За минувшие сутки нашими ракетно-артиллерийскими и авиационными подразделениями выполнено более 160 огневых задач. По результатам боевой работы в зоне ответственности вражеские подразделения уменьшены на 13 рашистов. На Кинбурнской косе подтверждена ликвидация вражеской реактивной системы залпового огня "Град", на левобережье - пусковой установки ЗРК С-300", - говорится в сообщении.

Кроме того, уничтожен склад с боеприпасами в районе Новой Каховки (Херсонская область), два беспилотных разведчика, две моторные лодки, которые были подготовлены для использования вражескими диверсионно-разведывательными группами. Также уничтожены артиллерийский радиолокационный комплекс, 120-мм миномет и автомобильная техника.

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Ситуация на Кинбурнской косе - что известно

Сейчас Кинбурнская коса остается "серой зоной" на юге страны: ее не контролирует ни Украина, ни Россия. Любые попытки врага осесть на этой территории заканчиваются фиаско.

В то же время сухопутный коридор позволяет оккупантам перебрасывать туда оружие и тяжелую технику.

Именно на Кинбурнской косе и группе островов на Днепре в январе проходила линия южного фронта.

ВСУ сосредоточены на уничтожении боевых мощностей врага ударами по тылам. По словам главы Николаевской ОВА Виталия Кима, на сегодня в этом участке боев гражданских не осталось.

Потери РФ в Украине - актуальное

Российская армия продолжает нести большие потери в боях с ВСУ. Причины резкого роста потерь врага две - некачественный мобилизационный ресурс и дефицит техники, пояснил эксперт Александр Коваленко.

Тем не менее Кремль продолжает бросать в бой неподготовленное "мясо". Очередным фиаско завершилась попытка противника штурмовать ВСУ в районе Угледара.

Британская разведка недавно писала о 200 тысячах "обезвреженных" россиян в войне с Украиной, из которых 60 тысяч - ликвидированы.

В разведке НАТО уточнили, что на фоне нового масштабного наступления РФ теряет на каждые 90 квадратных метров захваченной территории до 2 тысяч военных. Чем закончился один из таких штурмов - показал Пригожин: "вагнеровец" выложил в сеть фото с горой трупов своих наемников.

Потери в технике РФ тоже большие. По подсчетам IISS, с 24 февраля Россия потеряла около 50% своего довоенного парка современных танков Т-72Б3 и Т-72Б3М. Кроме того, враг существенно истощил свои запасы крылатых ракет, потери понесла и российская авиация.

В сети появились подтверждения очередного уничтожения российского "Солнцепека", уникальной РЭБ-станции "Палантин" и танков "Прорыв", которыми гордится российский ОПК.

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