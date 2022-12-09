По мнению Кима, российские военные на Кинбурнской косе не представляют большой угрозы непосредственно для Николаева.

На временно оккупированной Кинбурнской косе пока не осталось гражданского населения, там только российские захватчики.

Об этом заявил глава Николаевской ОВА Виталий Ким, передает Радио Свобода. По его словам, последних гражданских вывезли в направлении Крыма меньше недели назад.

"Там осталось ноль гражданских лиц. Где-то чуть меньше недели назад россияне принудительно выселили их и вывезли в направлении Крыма. Дальше Крыма, я не знаю. Там только 37 человек оставалось. Это маленькие села, они там за счет туристов в принципе жили, зимой там 100-200 человек жили в мирное время. Поэтому сейчас там только вражеские солдаты", - рассказал чиновник.

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По мнению Кима, российские военные на Кинбурнской косе не представляют большой угрозы непосредственно для Николаева.

"Они сейчас в принципе сосредоточены на содержании территорий и мы не видим, что они готовятся оттуда к какому-то продвижению. То есть, их задача – удержать как можно большее количество территорий", – пояснил он.

Операция на Кинбурнской косе

Кинбурнская коса - это песчаная коса между Днепровско-Бугским лиманом и Черным морем. 11 ноября Ким заявил, что вся Николаевская область освобождена от российских захватчиков, но под оккупацией остается Кинбурнская коса.

Аналитики ISW утверждают, что если ВСУ возьмут под контроль Кинбурнскую косу, то смогут отражать удары со стороны российских оккупантов по подконтрольному Киеву побережью Черного моря.

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