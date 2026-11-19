Продолжение сериала выйдет в марте 2027 года.

Телеканал Sky TV показал первый тизер долгожданного второго сезона шпионского экшн-сериала "День шакала" (The Day of the Jackal).

Правда, опубликованный ролик мало что говорит о сюжете будущего сезона – в нем лишь показан герой Эдди Редмэйна ("Отверженные", "Девушка из Дании", "Вселенная Стивена Хокинга", "Хороший медбрат", франшиза "Фантастические твари"), наемный убийца по прозвищу "Шакал", на вершине горы, с которой он затем прыгает с парашютом.

В то же время, судя по финалу первого сезона, очевидно, что во втором сезоне "Шакал" будет пытаться разыскать свою жену и сына, которые сбежали от него, узнав о его настоящей "работе".

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Также стало известно, что продолжение сериала выйдет в марте 2027 года.

"День шакала" – что известно о сериале

Напомним, первый сезон "Дня шакала" вышел еще в ноябре 2024 года.

Этот остросюжетный сериал снят по мотивам одноименного романа английского писателя Фредерика Форсайта 1971 года, но его события перенесены в наше время. В центре сюжета – противостояние безжалостного британского наемного убийцы по прозвищу "Шакал" и офицера разведки, которая пытается его поймать.

Помимо Эдди Редмэйна в первом сезоне снялись Лашана Линч ("Капитан Марвел", "007: Не время умирать", "Королева-воин"), Урсула Корберо ("G.I. Joe: Бросок кобры. Снейк Айз", "Взлет", сериалы "Бумажный дом", "Тело в огне"), Чарльз Дэнс (сериал "Игра престолов") и другие.

На данный момент общая оценка сериала на IMDb составляет 8,1 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes у него 85% одобрения от критиков и 77% от зрителей. Между тем, на Metacritic кинокритики оценили его в 72 из 100 баллов, а широкая аудитория – в 6,4 из 10 баллов, что в обоих случаях соответствует характеристике "в целом положительные отзывы".

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