Европейский Союз усиливает санкционное давление на Россию, однако администрация Дональда Трампа всё чаще идёт на уступки Москве, пишет The Economist.
По подсчетам Винсента Годеля из компании LexisNexis, в этом году ЕС добавил в санкционные списки почти 2,8 тыс. имен. Это впервые больше, чем у США. Около 95% из них связаны с Россией. При этом Вашингтон, напротив, отменил больше ограничений в отношении российских структур, чем ввел новых.
В то же время европейская система санкций имеет серьезные недостатки. Издание выделяет четыре главные проблемы европейских санкций:
- Медлительность. Президент США Дональд Трамп может ввести санкции указом президента, а для решения ЕС требуется согласие всех 27 членов. Пакет к годовщине вторжения 24 февраля был принят с двухмесячным опозданием. Решительные меры, такие как полный запрет на оказание морских услуг танкерам, перевозящим российскую нефть, до сих пор остаются в подвешенном состоянии.
- Сложность исполнения. ЕС требует от частного сектора немедленного применения санкций, однако соблюдение требований часто отстает. Списки объектов, подпадающих под санкции, кажутся разработанными с целью запутать. Единая консолидированная база данных ЕС по объектам, подпадающим под санкции, устарела. Большинство названий в октябрьском пакете скопировано из списка, опубликованного самой Россией. Для физических лиц не указаны ни даты рождения, ни номера паспортов, а лишь российский идентификационный номер налогоплательщика, который большинство европейских банков не собирает.
- Ограниченное воздействие. Европейские санкции действуют преимущественно на территории ЕС. В то же время российский экспорт дизельного топлива с лета удвоился, причем он направляется не в США, а в Бразилию, Турцию и другие страны, на которые эмбарго Евросоюза не распространяется.
- Слабое наказание. С 2009 года американские ведомства оштрафовали как минимум 10 банков на 500 млн долл. или более за каждое нарушение санкций. Между тем европейские и британские власти оштрафовали лишь несколько кредитных учреждений, и почти никогда на сумму, превышающую несколько миллионов евро.
Вернётся ли Вашингтон к совместному курсу
The Economist считает, что новый Конгресс под контролем демократов теоретически мог бы сблизить позиции США и ЕС с января, но быстрого поворота ожидать не стоит. По словам Адама Смита из юридической фирмы Gibson Dunn, суды почти никогда не оспаривали полномочия президента в отношении санкций. Чтобы преодолеть вето, требуется большинство в обеих палатах, а это маловероятно. В то же время возможен двухпартийный консенсус по поводу новых законов, направленных против российской энергетики или финансового сектора.
Эксперт из Совета по международным отношениям Эдвард Фишман отметил, что в обеих партиях в Сенате мало друзей России. Учитывая недовольство политикой Трампа в отношении Москвы, вероятно, будет разработано новое законодательство, чтобы ограничить свободу президентских решений. Однако исполнительная власть все равно должна будет обеспечивать их выполнение, и мало кто ожидает, что президент изменит свою позицию.
Как подытоживает The Economist, Украине, возможно, ещё некоторое время придётся рассчитывать на несовершенную европейскую систему санкций.
Санкции против России – последние новости
16 ноября Совет ЕС ввел дополнительные санкции против 12 физических и 101 юридического лица, причастных к финансированию войны России против Украины и поддержке российского "теневого флота".
В октябре министры иностранных дел государств-членов Евросоюза одобрили решение о введении санкций против около 1,6 тысячи представителей российского военно-промышленного комплекса.