Европейская система санкций имеет серьезные недостатки.

Европейский Союз усиливает санкционное давление на Россию, однако администрация Дональда Трампа всё чаще идёт на уступки Москве, пишет The Economist.

По подсчетам Винсента Годеля из компании LexisNexis, в этом году ЕС добавил в санкционные списки почти 2,8 тыс. имен. Это впервые больше, чем у США. Около 95% из них связаны с Россией. При этом Вашингтон, напротив, отменил больше ограничений в отношении российских структур, чем ввел новых.

В то же время европейская система санкций имеет серьезные недостатки. Издание выделяет четыре главные проблемы европейских санкций:

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Медлительность. Президент США Дональд Трамп может ввести санкции указом президента, а для решения ЕС требуется согласие всех 27 членов. Пакет к годовщине вторжения 24 февраля был принят с двухмесячным опозданием. Решительные меры, такие как полный запрет на оказание морских услуг танкерам, перевозящим российскую нефть, до сих пор остаются в подвешенном состоянии. Сложность исполнения. ЕС требует от частного сектора немедленного применения санкций, однако соблюдение требований часто отстает. Списки объектов, подпадающих под санкции, кажутся разработанными с целью запутать. Единая консолидированная база данных ЕС по объектам, подпадающим под санкции, устарела. Большинство названий в октябрьском пакете скопировано из списка, опубликованного самой Россией. Для физических лиц не указаны ни даты рождения, ни номера паспортов, а лишь российский идентификационный номер налогоплательщика, который большинство европейских банков не собирает. Ограниченное воздействие. Европейские санкции действуют преимущественно на территории ЕС. В то же время российский экспорт дизельного топлива с лета удвоился, причем он направляется не в США, а в Бразилию, Турцию и другие страны, на которые эмбарго Евросоюза не распространяется. Слабое наказание. С 2009 года американские ведомства оштрафовали как минимум 10 банков на 500 млн долл. или более за каждое нарушение санкций. Между тем европейские и британские власти оштрафовали лишь несколько кредитных учреждений, и почти никогда на сумму, превышающую несколько миллионов евро.

Вернётся ли Вашингтон к совместному курсу

The Economist считает, что новый Конгресс под контролем демократов теоретически мог бы сблизить позиции США и ЕС с января, но быстрого поворота ожидать не стоит. По словам Адама Смита из юридической фирмы Gibson Dunn, суды почти никогда не оспаривали полномочия президента в отношении санкций. Чтобы преодолеть вето, требуется большинство в обеих палатах, а это маловероятно. В то же время возможен двухпартийный консенсус по поводу новых законов, направленных против российской энергетики или финансового сектора.

Эксперт из Совета по международным отношениям Эдвард Фишман отметил, что в обеих партиях в Сенате мало друзей России. Учитывая недовольство политикой Трампа в отношении Москвы, вероятно, будет разработано новое законодательство, чтобы ограничить свободу президентских решений. Однако исполнительная власть все равно должна будет обеспечивать их выполнение, и мало кто ожидает, что президент изменит свою позицию.

Как подытоживает The Economist, Украине, возможно, ещё некоторое время придётся рассчитывать на несовершенную европейскую систему санкций.

Санкции против России – последние новости

16 ноября Совет ЕС ввел дополнительные санкции против 12 физических и 101 юридического лица, причастных к финансированию войны России против Украины и поддержке российского "теневого флота".

В октябре министры иностранных дел государств-членов Евросоюза одобрили решение о введении санкций против около 1,6 тысячи представителей российского военно-промышленного комплекса.

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