Также повреждения получило посольство Нидерландов возле Контрактовой площади.

Российские захватчики сегодня целенаправленно запускали реактивные ударные дроны на центр Киева. В Подольском районе погиб человек.

Как сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram, в центре столицы слышны взрывы, работают силы ПВО.

"В Подольском районе обломки БПЛА упали возле трехэтажного здания. Предварительно, пожара нет", – сообщил Кличко в 14:56.

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Позже, в 15:29, мэр добавил, что на Подоле на одном из участков произошло возгорание квартир в доме, а по другому адресу – падение БПЛА на открытой территории.

Вместе с тем, в Оболонском районе горят обломки на проезжей части дороги, а в Шевченковском районе – обломки упали на крышу 8-этажного дома.

Также в 15:38 Кличко сообщил, что в Подольском районе, по предварительным данным, зафиксировано падение БПЛА на 4-этажное здание.

Сначала он заявил, что одного пострадавшего в результате атаки врага медики госпитализировали.

"Уже четверо пострадавших в столице. Троих раненых медики госпитализировали", – добавил Кличко в 16:30.

Позже мэр столицы отметил, что, по предварительной информации, один человек погиб в Подольском районе.

Как уточнили в Киевской городской военной администрации в Telegram, в результате вражеского удара погиб 26-летний мужчина.

В то же время, как свидетельствуют кадры, опубликованные в социальных сетях, один из дронов упал на крышу дома на улице Воздвиженской на Подоле. Еще один дрон упал недалеко от посольства Нидерландов на Контрактовой площади.

Как отметил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в сети X, российские атаки вновь повредили иностранную дипломатическую миссию в Киеве.

"Посольство Нидерландов получило незначительные повреждения. К счастью, никто не пострадал", – сообщил Сибига.

Глава МИД настойчиво призывает международное сообщество самым решительным образом осудить атаки России на иностранных дипломатов.

"Террор Путина должен встретить жесткий ответ", – добавил Сибига.

Кроме того, как добавил Сибига, в результате атаки российских дронов на Киев обломки упали на территорию МИД Украины.

"Мы передадим их в наш музей. А российским террористам наша дипломатическая служба адресует простое и недипломатичное послание: следуйте по стопам российского военного корабля, отбросы. Вам никогда не запугать украинскую дипломатию", – подчеркнул Сибига.

Как говорится в сообщении Государственного историко-архитектурного заповедника "Древний Киев" в социальной сети Facebook, в результате российских атак повреждены многочисленные объекты культурного наследия.

В частности, поврежден старейший жилой дом Киева, расположенный на Подоле рядом с посольством Нидерландов и до сих пор используемый по своему первоначальному назначению.

Этот дом был построен еще в 1798 году на средства дворянина Леонтия Вишневского.

"Удар пришелся во двор посольства Нидерландов, расположенный в полутора сотнях метров от офиса заповедника", – говорится в сообщении.

Как уточнил Кличко в 17:06, в Шевченковском районе, где обломки упали на открытой территории, повреждено более 10 автомобилей.

"Повреждено остекление окон Владимирского собора. А также – остекление здания одного из иностранных посольств", – сообщил мэр.

По состоянию на 17:00 в Киеве известно, что один человек погиб, а также 5 пострадали в результате атак врага. Четырех раненых медики госпитализировали.

Впоследствии глава МИД Сибига заявил в соцсети X, что недалеко от Владимирского собора повреждения получило посольство Австрии.

"Австрийское посольство в Киеве также пострадало в результате террористических ударов России по нашей столице", – отметил Сибига.

Как отметил министр, хотя Путин в китайском Шэньчжэне "выдавал себя за глобального лидера, на самом деле он – глобальный преступник и террорист".

"И к нему нужно относиться именно как к такому", – заявил Сибига.

Атаки РФ по Украине

Как сообщал УНИАН, в этом году российские оккупанты значительно усилили террор против гражданского населения Украины. Захватчики регулярно пытаются наносить удары по объектам энергетики, тепло- и водоснабжения.

Вместе с тем, в ночь на 17 ноября российские оккупанты нанесли удар четырьмя баллистическими ракетами по Южному мосту и тремя – по Северному.

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