Бригадой врага на Кинбурнской косе руководит бывший мэр Тамбова, отметили журналисты.

Кинбурнскую косу в Николаевской области удерживают российские казаки из добровольческой бригады "Дон", именно эти злоумышленники обстреливали город Очаков из тяжелого вооружения.

Вражескую бригаду возглавляет экс-мэр российского города Тамбов Алексей Кондратьев (позывной "Партизан"), сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на сведения журналистов проекта "Схемы".

Журналисты выяснили, что злоумышленник служил в частях спецназначения Генштаба Минобороны России, принимал участие в боевых действиях, в частности, в Чечне и Грузии, а потом в 2010 году возглавил список путинской партии "Единая Россия" на выборах в тамбовскую городскую думу и в течение следующих пяти лет был мэром Тамбова. До 2020-го он был членом Совета Федерации (входил в комитет по обороне и безопасности).

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Заместитель Кондратьева - оккупант Николай Дьяконов (позывной "Атаман"). По данным пропагандистов, именно "Атаман" в марте прошлого года инициировал создание бригады под названием "Дон".

Дьяконов с 1998 по 2009 год служил в российской армии, а потом был помощником депутата Госдумы РФ из фракции "Единой России" Виктора Водолацкого. По сведениям СМИ, "Атаман" участвовал в захвате россиянами Крыма в 2014-м, а позже воевал на востоке Украины.

Ситуация на Кинбурнской косе - что надо знать

В ноябре 2022 года сообщалось, что вся территория Николаевской области, кроме Кинбурнской косы, была освобождена от российских захватчиков. Позже глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким сообщил, что на этой косе нет гражданских - россияне их принудительно выселили.

В начале января председатель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк сообщила, что ни защитники нашей страны, ни враги полноценно не контролируют Кинбурнскую косу и острова на Днепре в Херсонской области. Гуменюк подчеркнула, что на этих территориях проходит линия южного фронта.

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