Полноценного контроля этих территорий нет ни у одной из сторон.

Ни Вооруженные силы Украины, ни российские оккупанты полноценно не контролирует Кинбурнскую косу и острова на Днепре в Херсонской области. Именно на этих территориях проходит линия фронта на юге государства.

Такой информацией поделилась глава Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталия Гуменюк в эфире национального телемарафона. Она заявила: "Ситуация достаточно сложная. Опять же, и погода не способствует такому легкому завершению и кратковременности этой операции. Так же это связано с Кинбурнской косой. Потому что продолжается там присутствие врага, продолжаются атаки на противоположный берег. Так же с островами еще продолжается боевая работа и контроля абсолютного не имеет ни одна из сторон".

Гуменюк добавила, что именно на островах Херсонщины и Кинбурнской косе проходит линия разграничения, где продолжаются бои. Критических изменений на южном фронте пока нет. ВСУ сосредоточены на уничтожении боевых мощностей врага ударами по тылам. По словам Гуменюк, на всем левом берегу Днепра ведется работа по ликвидации оккупантов.

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Освобождение Кинбурнской косы и островов на Херсонщине: последняя информация

Кинбурнская коса — это единственная часть Николаевской области, которая остается временно оккупированной. У врага есть к ней сухопутный доступ, что позволяет доставлять ресурсы и подкрепления. Но в ВСУ уверенны, что смогут выбить рашистов.

В начале года украинские защитники установили флаг на острове Большой Потемкинский в Херсонской области. Это, по словам Гуменюк, служит сигналом для врага. Однако говорить об освобождении острова пока нельзя. Он находится в серой зоне, которую не контролирует ни одна из сторон.

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