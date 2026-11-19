Глава МИД Украины подчеркнул, что Путин никогда не сможет выиграть войну против Украины.

Поездка российского диктатора и инициатора войны Владимира Путина в Китай не принесла главе Кремля желаемого. Об этом министр иностранных дел Украины Андрей Сибига написал в сети X. Также министр отметил, что Путину пора проснуться и прекратить войну против Украины, которую он никогда не выиграет.

"Шэньчжэнь – это не Ялта из мечтаний Путина. Между тем Россия практически утратила свой мост к настоящей Ялте в оккупированном украинском Крыму. Пора ему проснуться, спуститься на землю и прекратить войну, которую он никогда не сможет выиграть", – подчеркнул Сибига.

Встреча в Китае – последние новости

Как сообщал УНИАН, сегодня, 19 ноября, в китайском городе Шэньчжэнь состоялась трехсторонняя встреча лидера Китайской Народной Республики Си Цзиньпина, президента США Дональда Трампа и главы Кремля Владимира Путина. Встреча длилась около полутора часов.

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По ее итогам была обнародована декларация. В тексте упоминаются ядерная безопасность и поставки нефтепродуктов, однако ни Украина, ни Европа вообще не упоминаются. Они лишь "пообещали поддерживать стратегическую стабильность и международную безопасность".

Ранее, во время саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, Трамп назвал Путина "своим другом", которого он рад видеть.

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