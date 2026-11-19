Ruta Block 1 имеет дальность полета 300 км, способна нести полезную нагрузку до 150 кг и развивать максимальную скорость 800 км/ч.

В ходе операции против Крымского моста Украина применила крылатые ракеты Ruta Block 1 производства нидерландской оборонной компании Destinus. Об этом сообщило французское издание Le Parisien.

По словам президента компании Destinus Александра Данилюка, Украина использовала девять ракет Ruta Block 1, семь из которых достигли моста. Применение этой разработки стало одним из наиболее заметных случаев участия европейского производителя вооружений в масштабной украинской операции.

"Украина запустила девять ракет Ruta Block 1, и семь из них попали в мост. Для миссий такого масштаба вы используете то, что себя зарекомендовало", – сказал он.

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Ruta Block 1 относится к семейству разработок Ruta, предназначенных для поражения важных военных объектов. Компания Destinus позиционирует эту систему как средство высокоточного поражения.

"Разработанная для нанесения масштабных высокоточных ударов в тактической глубине, Ruta Block 1 обеспечивает проникновение на малой высоте в среды, подверженные воздействию радиоэлектронной борьбы, с целью поддержки операций с массированным залповым огнем", – объясняет голландская компания.

Ruta Block 1 имеет дальность полёта 300 км, способна нести полезную нагрузку до 150 кг и развивать максимальную скорость 800 км/ч. Компания Destinus представила ещё две ракеты из семейства Ruta – Block 2 и Block 3, которые оснащены системами искусственного интеллекта и имеют увеличенную дальность полёта – до 1500 км.

Сообщается, что Ruta Block 1 – единственная ракета в этом семействе, стоимость которой оптимизирована для массированного применения (залповых пусков), тогда как две следующие модели разработаны для единичного использования, но обладают большей мощностью.

Важной особенностью применения этой ракеты является то, что речь идет о продукции европейской оборонной промышленности, которая уже нашла практическое применение во время российско-украинской войны.

"Это стало серьёзным ударом для президента Владимира Путина – как в военном, так и в символическом плане. Компания Destinus сыграла непосредственную оперативную роль – что является редкостью для западного производителя – в одном из самых значимых ударов большой дальности за время войны в Украине", – подчеркнуло издание.

Удары по Крымскому мосту

Как сообщал УНИАН, 17 ноября в ходе операции для нанесения ударов по Крымскому мосту были использованы различные средства поражения, в частности, "Довбуш", "Вендета", Da Vinci, "Сичень", MICH 2000, "Рута", "Паляница", Ан-197, FP-1, FP-5 "Фламинго" и Р-360 "Нептун".

На ключевом этапе операции образцово проявили себя беспилотники "Паляница", поразившие автомобильную часть моста, а также ракеты "Нептун", дроны "Рута" и FP-5, поразившие железнодорожную часть.

Символично, что Кремль называл Крымский мост одним из самых защищенных объектов в мире и демонстрировал его как символ своей мощи. Теперь вместо символа российского величия – разрушенные конструкции на морском дне. Для поражения автомобильной части моста были применены ракеты-дроны "Паляница". В результате ударов конструкции перекрытия обрушились в воду.

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