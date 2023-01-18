Территория под огневым контролем украинских военных.

Деоккупация Кинбурнской косы будет происходить во время освобождения всей Херсонской области, заявил в эфире национального телемарафона начальник Объединенного пресс-центра Сил обороны полковник Евгений Ерин.

Освобождать Кинбурнскую косу как отдельную территорию не совсем целесообразно, пояснил Ерин. "Почему? Потому что к Кинбурнской косе должен быть сухопутный коридор. И только в таком случае это будет целесообразно", - отметил представитель ВСУ.

Территория под огневым контролем украинских военных. "Но, учитывая, что сухопутный коридор пока у противника, враг имеет больший контроль над территорией", - добавил Ерин.

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Кинбурнская коса-что известно

Именно на Кинбурнской косе (Николаевской области) и островах на Днепре сейчас проходит линия фронта на юге государства. Сухопутный коридор позволяет россиянам перебрасывать туда оружие и снаряжение для своей группировки.

В начале года украинские защитники установили флаг на острове Большой Потемкинский в Херсонской области. Это, по словам представительницы ОК "Юг" Натальи Гуменюк, служит сигналом для врага. Однако говорить об освобождении острова пока нельзя. Он находится в серой зоне, которую не контролирует ни одна из сторон.

Война в Украине-актуальное

Основные усилия Россия сосредотачивает на ведении наступления на Бахмутском направлении. Ведет безуспешные наступательные действия на Авдеевском направлении.

На Херсонском направлении оккупанты продолжают террор мирного населения. Минометным и артиллерийским обстрелам, в частности, подверглись Антоновка и Херсон, пострадали гражданские люди.

Российские войска продолжают вести штурм на Бахмутском направлении, не считаясь со своими потерями. ВСУ в очередной раз разбили наступление оккупантов на Соледар.

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