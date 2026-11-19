Импорт из Саудовской Аравии вырос до восьмимесячного максимума, а закупки из ОАЭ упали до семимесячного минимума.

Индия в октябре нарастила импорт нефти до рекорда, который составил более 5 миллионов баррелей в сутки. При этом Россия остается крупнейшим поставщиком "черного золота".

Агентство Reuters пишет, что импорт из Саудовской Аравии вырос до восьмимесячного максимума – около 790 000 баррелей в сутки, в то время как закупки из ОАЭ упали до семимесячного минимума – 612 000 баррелей в сутки.

При этом Саудовская Аравия увеличила добычу нефти и нарастила экспорт из порта Янбу на Красном море после атак, повредивших ее нефтепровод "Восток-Запад". Кроме того, по словам индийских источников в нефтеперерабатывающей отрасли, королевство предложило скидки на нефть, чтобы компенсировать высокие транспортные расходы, что сделало его "черное золото" более конкурентоспособным по сравнению с поставками от других ближневосточных производителей и России.

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Согласно данным, в октябре импорт нефти в Индию достиг рекордного уровня в 5,58 млн баррелей в сутки, что на 4,7% больше, чем в сентябре, и на 6,9% больше, чем годом ранее. В то же время импорт российской нефти вырос на 3,5% по сравнению с сентябрем и составил 1,85 млн баррелей в сутки, что составляет около трети от общего объема закупок Индии.

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"Черное золото" из РФ стало "токсичным" для большинства стран из-за санкций, которые ввели из-за вторжения в Украину. В то же время немногочисленные покупатели также сокращают объемы закупки по разным причинам. Так, в августе 2026 года Турция сократила объемы закупок российской нефти из-за украинских атак дронов, которые нарушили работу российских черноморских нефтяных терминалов.

Несмотря на плачевную ситуацию, в октябре стоимость морского экспорта российской нефти достигла 2,76 млрд долларов – это самый высокий показатель с начала полномасштабной войны против Украины.

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