Компания Meta представила долгожданное обновление для трехмиллиардной аудитории Instagram. Спустя более десяти лет после запуска формата Stories пользователи получили возможность вносить правки в уже опубликованные истории, пишет Endgadget.
Теперь у авторов есть 15 минут после публикации, чтобы исправить опечатки, заменить или добавить музыку, а также переписать текст. При этом все накопленные просмотры, лайки и ответы сохраняются.
Ранее единственным способом исправить ошибку было удаление слайда и его повторная загрузка. Это нарушало хронологический порядок в серии публикаций и обнуляло статистику, что создавало серьезные неудобства для блогеров и SMM-специалистов.
"Многие просили об этом, поэтому я рад наконец представить эту функцию", – отметил глава Instagram Адам Моссери.
Как редактировать сторис в инстаграм
Новая опция уже начала распространяться среди пользователей. Чтобы изменить слайд, нужно открыть меню "Еще" (три точки) и выбрать пункт "Редактировать историю" (Edit story).
Отредактированные публикации будут помечаться для зрителей статусом "Изменено" (Edited). Помимо редактирования, Instagram обновил палитру фонов, добавив градиенты и новые эффекты, а также упростил загрузку и форматирование нескольких изображений одновременно
Параллельно Instagram тестирует новый видеоформат "Features", который позволит публиковать ролики продолжительностью до полутора часов. Соцсеть, которая начинала как платформа для фотографий, намерена составить конкуренцию YouTube.
В одном из предыдущих обновлений Instagram наконец-то позволил менять порядок отображения публикаций в профиле. Функцию начали тестировать еще в 2022 году, но запуск постоянно откладывали.