Спустя более десяти лет после запуска формата "Истории" пользователи получили возможность вносить правки после публикации.

Компания Meta представила долгожданное обновление для трехмиллиардной аудитории Instagram. Спустя более десяти лет после запуска формата Stories пользователи получили возможность вносить правки в уже опубликованные истории, пишет Endgadget.

Теперь у авторов есть 15 минут после публикации, чтобы исправить опечатки, заменить или добавить музыку, а также переписать текст. При этом все накопленные просмотры, лайки и ответы сохраняются.

Ранее единственным способом исправить ошибку было удаление слайда и его повторная загрузка. Это нарушало хронологический порядок в серии публикаций и обнуляло статистику, что создавало серьезные неудобства для блогеров и SMM-специалистов.

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"Многие просили об этом, поэтому я рад наконец представить эту функцию", – отметил глава Instagram Адам Моссери.

Как редактировать сторис в инстаграм

Новая опция уже начала распространяться среди пользователей. Чтобы изменить слайд, нужно открыть меню "Еще" (три точки) и выбрать пункт "Редактировать историю" (Edit story).

Отредактированные публикации будут помечаться для зрителей статусом "Изменено" (Edited). Помимо редактирования, Instagram обновил палитру фонов, добавив градиенты и новые эффекты, а также упростил загрузку и форматирование нескольких изображений одновременно

Параллельно Instagram тестирует новый видеоформат "Features", который позволит публиковать ролики продолжительностью до полутора часов. Соцсеть, которая начинала как платформа для фотографий, намерена составить конкуренцию YouTube.

В одном из предыдущих обновлений Instagram наконец-то позволил менять порядок отображения публикаций в профиле. Функцию начали тестировать еще в 2022 году, но запуск постоянно откладывали.

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