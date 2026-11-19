Фильм выйдет в укранский прокат 18 марта 2027 года.

Кинокомпания Sony Pictures Entertainment представила трейлер исторической драмы "Соловей" (The Nightingale), снятой по мотивам одноименного романа американской писательницы Кристин Ханна.

В центре сюжета – сестры Вианн Мориак и Изабель Россиньоль, которые борются за выживание и противостоят немецкой оккупации во Франции во время Второй мировой войны. Каждая из них выбирает свой путь, но цель у них одна.

Главные роли в картине сыграли родные сестры в реальной жизни – Дакота Феннинг ("Восемь подруг Оушена", "Однажды… в Голливуде", "Великий уравнитель 3", "Наблюдатели", франшиза "Сумерки", сериалы "Алиенист", "Рипли") и Эль Феннинг ("Неоновый демон", "Малифисента", "Боб Дилан: Совершенный незнакомец", "Сентиментальная ценность", "Голодные игры: Рассвет жатвы").

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Также в фильме снялись Марк Райленс ("Еще одна из рода Болейн", "Шпионский мост", "Дюнкерк", "Не смотри вверх"), Шира Гаас ("Капитан Америка: Прекрасный новый мир", сериалы "Неортодоксальная", "Тела"), Дуглас Ходж ("Ярмарка тщеславия", "Джокер", "Пиллион"), Альбрехт Шух ("Берлин-Александерплац", "Павлин") и другие.

Снял картину английский телережиссер Майкл Моррис ("Ради Лесли", "Бриджит Джонс: Влюбленная в парня", сериалы "Карточный домик", "Бесстыдники", "Миллиарды", "Лучше позвоните Солу", "13 причин почему").

Как сообщила пресс-служба кинодистрибьютора B&H Film Distribution Company, фильм выйдет в украинский прокат 18 марта 2027 года.

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