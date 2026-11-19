В статье отмечается, что, несмотря на все рукопожатия и церемонии, Шэньчжэнь не принес никаких дипломатических результатов.

Российский диктатор Владимир Путин выглядел как кот, съевший сливки, когда Дональд Трамп заметил его в Шэньчжэне, сообщает TVP World.

Издание рассказало, что впервые лидеры США, России и Китая встретились на трехстороннем саммите. Трамп заявил, что они "создают историю". Путин закрепил свое место за столом великих держав, что вызвало сравнения с Ялтой.

"Кто это? Это мой друг", – заявил американский президент, увидев главу Кремля.

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Издание отметило, что из Варшавы премьер-министр Польши Дональд Туск дал несколько менее благосклонный ответ: "Боже, защити нас от таких друзей".

В статье констатируется, что после всех рукопожатий и церемоний Шэньчжэнь не принес никаких дипломатических результатов.

В частности, в заявлении по итогам встречи не было ни одного упоминания об Украине, не шла речь об урегулировании конфликта или прекращении огня, а также не было ничего о безопасности Европы.

Отмечается, что вместо этого лидеры пообещали провести неопределённые реформы ООН, увеличить поставки нефтепродуктов и продолжить диалог о ядерных рисках.

Они также настаивали на иммунитете для государственных должностных лиц и предупредили Международный уголовный суд о недопустимости злоупотребления своей юрисдикцией.

"В целом эта декларация выглядела как предвестник атаки на международный порядок, основанный на ценностях, с его акцентом на международном праве, ответственности и ограничениях государственной власти", – говорится в статье.

Издание предполагает, что такой поворот событий вполне устроил бы три великие державы, предоставив им большую свободу для реализации своих интересов без внешнего вмешательства. Однако за этой многозначительной риторикой скрывалось крайне мало сути.

Тем не менее, по мнению издания, каждый лидер смог извлечь для себя что-то полезное.

"Си продемонстрировал дипломатическое влияние Пекина, приняв обоих президентов. Трамп получил фотографии исторического саммита и перспективу дальнейших переговоров по ядерной программе. Путин получил то, что особенно ценно для Кремля: признание его равноправным партнером в дискуссиях о мировой безопасности", – говорится в статье.

Украина испортила Путину момент

После саммита на пресс-конференции президент РФ заявил, что обсуждал с Советом безопасности России возможное перемирие в отдельных районах, но отметил, что после украинских атак на Керченский мост эти вопросы теперь сняты с повестки дня. Он предупредил, что ответ Москвы будет "гораздо более болезненным".

По мнению издания, Путин прибыл в Шэньчжэнь, надеясь укрепить впечатление, что победа России в Украине неизбежна и что единственный вопрос заключается в том, как долго Киев сможет продержаться, прежде чем согласиться на условия Москвы.

Однако Украине удалось напомнить Путину, насколько он еще далек от этой победы.

"Три удара по Керченскому мосту за четыре дня повредили его автомобильную часть и нарушили железнодорожное движение", – отметило издание.

Силы обороны Украины также нанесли удары по российским нефтеперерабатывающим заводам и топливным складам, продемонстрировав свою способность наносить удары в глубине территории России с помощью оружия отечественного производства.

Издание подчеркнуло, что спустя пять лет после начала полномасштабного вторжения Путин так и не смог покорить Украину.

Учитывая, что значительная часть Европы поддерживает сопротивление Киева, издание считает, что нет оснований полагать, что время обязательно на стороне Москвы.

У Путина проблемы с Трампом

Издание сообщило, что проблема российского президента заключается в том, что его стратегия использования отношений с Трампом для достижения соглашения на российских условиях пока не дала результатов.

Напоминается, что в августе 2025 года Трамп оказывал давление на Украину, требуя уступок. Однако Киев заручился поддержкой Европы и отказался принять требования Москвы.

"Сейчас разногласия между Вашингтоном и его европейскими союзниками становятся всё более очевидными", – констатирует издание.

Министр обороны Германии Борис Писториус назвал критику украинских ударов по военным объектам РФ "довольно глупой вещью", тогда как Великобритания отстаивала право Украины наносить удары по российской военной машине.

Издание считает, что для Путина самым большим препятствием сейчас является готовность Европы поддерживать украинское сопротивление.

Путин и Трамп: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что The Economist констатирует: пока Евросоюз усиливает санкционное давление на Россию, президент США Дональд Трамп всё чаще идёт на уступки Москве. В то же время, по мнению издания, европейская система санкций имеет серьёзные недостатки. The Economist считает, что новый Конгресс под контролем демократов теоретически мог бы сблизить позиции США и ЕС с января, но быстрого поворота ожидать не стоит. Издание прогнозирует, что Украине, возможно, ещё некоторое время придётся рассчитывать на несовершенную европейскую систему санкций.

Также мы писали, что Путин отреагировал на повреждение Крымского моста. Глава Кремля попытался преуменьшить нанесенный ущерб. В частности, президент РФ отметил, что автомобильному мосту нанесен серьезный ущерб, тогда как железнодорожный якобы уже восстановлен. Однако он забыл уточнить, что железнодорожный мост открыли менее чем на сутки между двумя последними атаками Украины. Также Путин не назвал точных сроков восстановления моста.

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