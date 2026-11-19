Выход Anthropic на биржу может стать важным ориентиром для оценки всего сектора.

Компания Anthropic, разработчик чат-бота Claude, провела рекордный выход на биржу, привлекая более 81 млрд долларов от продажи своих акций.

Как пишет Reuters, успех размещения акций Anthropic покажет, готовы ли инвесторы и в дальнейшем вкладывать огромные средства в отрасль, несмотря на опасения относительно возможного рыночного пузыря, чрезмерных расходов и рисков для человечества.

Anthropic привлекла инвесторов на фоне повышенного спроса на её акции и получила оценку в 1,5 трлн долларов. Во время внебиржевых торгов её акции выросли примерно на 26%.

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Высокий спрос на акции Anthropic, несмотря на общую распродажу технологических бумаг, вселяет надежду во весь сектор. Инвесторы, которые ранее активно вкладывали деньги в сектор ИИ, в последнее время стали более осторожными. Их беспокоит, оправдают ли будущие прибыли огромные затраты на развитие отрасли и рост долговой нагрузки компаний.

Anthropic станет ориентиром для рынка ИИ

В ходе IPO (первичное публичное размещение акций) Anthropic продала 980 млн акций по цене 83 доллара за штуку. Это выше первоначального ценового диапазона в 70–78 долларов. Если организаторы размещения продадут дополнительный пакет акций, общая сумма привлечённых компанией средств может вырасти до 93,5 млрд долларов.

Кроме того, Anthropic привлекла ещё 26 млрд долларов посредством частного размещения акций. Среди инвесторов были AMD, Broadcom, Google, Micron, Microsoft, Nvidia и TSMC.

Благодаря этому размещению Anthropic установила мировой рекорд по объему средств, привлечённых при выходе на биржу, обойдя SpaceX Илона Маска, которая установила предыдущий рекорд в июне.

"Часть спроса можно объяснить тем, что инвесторы просто не хотят упустить редкую возможность вложить деньги в одну из ведущих компаний в сфере ИИ, даже если ее долгосрочная прибыльность остается под вопросом", – отметил представитель компании IPOX Лукас Мюльбауэр.

Anthropic станет первой публичной компанией среди разработчиков передовых моделей искусственного интеллекта. Поэтому её выход на биржу может стать важным ориентиром для оценки всего сектора. Между тем главный конкурент компании – OpenAI – по сообщениям, рассматривает возможность проведения IPO в 2027 году.

Оправдает ли компания свою оценку

В последние месяцы на мировых финансовых рынках усилились дискуссии о том, не превращается ли бум искусственного интеллекта в рыночный пузырь. Особое беспокойство вызывают огромные инвестиции в инфраструктуру и сложные финансовые соглашения между разработчиками ИИ, производителями чипов и поставщиками облачных услуг. В связи с этим возникают вопросы: насколько рост отрасли обусловлен реальным спросом, а насколько – деньгами, циркулирующими внутри одной бизнес-среды.

Быстрый рост Anthropic также зависит от возможности обеспечить себя вычислительными мощностями. У компании есть обязательства по будущим расходам на вычислительную инфраструктуру почти на 900 млрд долларов по соглашениям с партнерами, среди которых Amazon и Google. Часть необходимого финансирования зависит от внешних источников, которые Anthropic не может полностью контролировать.

Некоторые инвесторы уже заявляют, что предпочитают дождаться, пока первый ажиотаж вокруг IPO уляжется, и только после этого покупать акции.

"Anthropic фактически специализируется на одном направлении. Её сравнивают с Amazon, которая тоже несколько лет работала без прибыли. Но у Anthropic не будет такой роскоши. Компании нужно как можно быстрее выйти на прибыльность", – заявил партнер GCG Advisory Partners Билл Хандерсон.

Помимо финансовых вызовов, Anthropic придется учитывать и опасения относительно безопасности искусственного интеллекта. Речь идет о рисках кибератак и возможности использования мощных моделей ИИ злоумышленниками для атак на критически важную государственную и частную инфраструктуру.

В проспекте IPO компания предупредила, что искусственный интеллект может вести себя непредсказуемо и развиваться быстрее, чем механизмы контроля над ним. По оценке Anthropic, это может создать "катастрофические или экзистенциальные угрозы для человечества".

Искусственный интеллект – другие новости

Ранее УНИАН сообщал, что руководители Anthropic, OpenAI и других компаний, работающих в сфере ИИ, проводят специальные учения на случай, если искусственный интеллект выйдет из-под контроля.

Чаще всего в качестве базового сценария рассматривают масштабную кибератаку, которая нарушит работу банков, интернета или даже систем электро- и водоснабжения. Опрошенные специалисты прогнозируют этот инцидент уже в ближайшие 6–12 месяцев.

Microsoft запустила масштабную программу добровольных увольнений для части сотрудников в США, Канаде, Индии и Великобритании. Предложение с денежной компенсацией распространяется примерно на 60 000 человек. Корпорация ищет способы сократить расходы на фоне масштабных инвестиций в инфраструктуру искусственного интеллекта.

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