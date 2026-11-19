При этом установленные лимиты не связаны с закрытием маслозаводов.

Украинцы в соцсетях жалуются на то, что не могут приобрести в магазинах подсолнечное масло сверх определенного количества на одного покупателя. При этом никаких новых ограничений торговые сети в последнее время не вводили. Так, в сети АТБ ограничения продолжают действовать еще с конца лета, сообщили в пресс-службе компании в ответ на запрос УНИАН.

"По 6 штук социальных товаров на одного покупателя – такие ограничения были введены еще в августе после ударов по складам, официальная позиция изложена на сайте. С тех пор ничего не изменилось", – сообщают в АТБ.

Ограничения действуют с 28 августа на следующие продукты:

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подсолнечное масло;

уксус;

крупы;

макаронные изделия;

мука;

соль и сахар.

"Никаких новых ограничений в сети нет, ажиотажа на какие-либо группы товаров не наблюдаем. Если в некоторых магазинах иногда бывают временно отсутствующие определенные позиции товаров – то это все из-за затрудненной логистики", – говорится в заявлении АТБ.

В то же время в Минагро уверяют, что держат под постоянным контролем ситуацию в масложировой отрасли на фоне атак российских оккупантов на предприятия пищевой промышленности.

"Фиксируем временную приостановку работы части маслоэкстракционных заводов из соображений безопасности на период восстановления после вражеских атак. После стабилизации ситуации и завершения необходимых восстановительных работ они возобновят работу. Внутренний рынок Украины полностью обеспечен маслом, а имеющихся в Украине мощностей достаточно для переработки всего урожая. Поэтому оснований для беспокойства относительно обеспечения внутреннего рынка нет", – отмечает министр аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий.

Подсолнечное масло в Украине – главные новости

12 ноября крупнейший в Украине производитель масла "Кернел" объявил о приостановке работы всех своих мощностей. На следующий день появилась информация о приостановке производства на "Дельта Вилмар Украина" и маслоэкстракционном заводе "Потоки" в Днепре.

В то же время Украине не грозит дефицит подсолнечного масла, сообщает "Укролияпром". Ежегодное потребление продукта на внутреннем рынке составляет менее 10% от объемов отечественного производства.

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