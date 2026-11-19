Трамп позвонил европейцам по дороге из Китая.

Президент США Дональд Трамп сообщил европейским лидерам, что его беседа с российским диктатором Владимиром Путиным в Китае прошла успешно и может способствовать достижению мира в Украине. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

По информации издания, Трамп присоединился к встрече более 30 мировых лидеров в Берлине по телефону с борта самолета Air Force One. Это произошло уже по окончании его визита в Китай, где американский президент ранее в тот же день встретился с Путиным на саммите лидеров Азиатско-Тихоокеанского региона. Также перед этим состоялась трехсторонняя встреча с участием главы КНР Си Цзиньпина.

Берлинская встреча европейских лидеров проходила в рамках так называемой "коалиции желающих", которая обсуждает гарантии безопасности Украины после завершения войны. В ней также приняли участие американские представители Джаред Кушнер и Стив Виткофф, которые занимаются возобновлением мирных переговоров.

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По словам источников Bloomberg, Трамп сообщил участникам встречи, что Путин якобы хочет завершить войну. В то же время европейские страны сохраняют значительный скептицизм в отношении истинных намерений Кремля и опасаются, что Вашингтон может согласиться на неприемлемые для Украины уступки.

Трамп после личной беседы с Путиным в Китае также выразил осторожный оптимизм относительно перспектив завершения войны.

"Я думаю, что происходят определенные сдвиги. Я думаю, что он, и я надеюсь, что другая сторона, хотели бы увидеть конец этой войны", – сказал президент США европейцам.

Саммит в Китае

Как писал УНИАН, в рамках саммита АТЭС в Шэньчжэне (Китай) состоялась трехсторонняя встреча президента США Дональда Трампа, председателя КНР Си Цзиньпина и Владимира Путина.

18 ноября Путин и Си Цзиньпин провели двусторонние переговоры продолжительностью более двух часов, в ходе которых, по словам пресс-секретаря Кремля, обсудили российско-украинскую войну и возможные пути ее урегулирования; Путин также рассказал о своих контактах с представителями Трампа.

Трехсторонняя встреча 19 ноября длилась около полутора часов; совместных заявлений для СМИ не было. Си Цзиньпин во время встречи призвал полностью запретить и уничтожить ядерное оружие, назвав его "мечом Дамокла", и призвал три государства избегать ядерного конфликта и соблюдать Договор о нераспространении ядерного оружия. Трамп в своем выступлении затронул тему войны в Украине, назвав Путина другом и выразив надежду на ее завершение. Российский диктатор, в свою очередь , заявил, что Россия не начинала войну и что Украина якобы отказывается ее прекратить.

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