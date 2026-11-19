Российские Ту-95 вошли в зону опознавания ПВО Тайваня.

Два российских стратегических бомбардировщика Ту-95 19 ноября вошли в зону опознавания противовоздушной обороны Тайваня. Для наблюдения за самолетами тайваньские военные подняли в воздух истребители F-16. Об этом сообщает Информационное агентство Вооруженных сил Тайваня.

"Сегодня утром были зафиксированы два боевых вылета российских самолетов Ту-95. Самолеты вошли в зону ПВО Тайваня с юга, пролетели через воздушное пространство к востоку от Тайваня и вышли из зоны ПВО к северо-востоку от Килунга", – говорится в сообщении.

Тайваньские военные отслеживали перемещение российской авиации с помощью разведывательных и наблюдательных средств. Также была обнародована фотография одного из бомбардировщиков, сделанная с борта тайваньского F-16.

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Полеты российских самолетов в Азии

Как сообщал УНИАН, по данным СМИ, это уже второй подобный случай за неделю. 17 ноября два российских военных самолета также вошли в зону опознавания ПВО Тайваня с северо-востока, пролетели вдоль восточного побережья острова и покинули ее в юго-восточном направлении.

Появлению российских бомбардировщиков вблизи Тайваня предшествовали инциденты с японским воздушным пространством. 17 ноября Министерство обороны Японии сообщило о двух случаях вторжения российских самолетов в воздушное пространство страны вблизи острова Окиносима.

Речь идет о двух стратегических бомбардировщиках Ту-95МС. По данным японского оборонного ведомства, самолеты прошли через Цусимский пролив, а затем пролетели между островом Йонагуни (префектура Окинава) и Тайванем, после чего направились в западную часть Тихого океана.

17 ноября они прибыли в международный аэропорт Дананг в центральном Вьетнаме. Вместе с ними прилетели два самолета-заправщика Ил-78М. Присутствие российской авиации во Вьетнаме подтверждали спутниковые снимки. Уже 19 ноября самолеты покинули страну и отправились обратно.

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