В обеих странах значительную долю составляет плата за отопление.

Цены на коммуналку в Германии в отопительный сезон превышают плату за коммунальные услуги в Украине в 2–3 раза, свидетельствуют подсчёты УНИАН. Минимум треть от общей суммы счёта в обеих странах придётся потратить на отопление.

Так, украинка Людмила Русина, проживающая в Германии, поделилась в сети TikTok видео, в котором рассказала, сколько стоят коммунальные услуги в этой стране. Счет за холодное водоснабжение и водоотведение, по её словам, здесь самый большой в Европе.

"Я знаю тех, кто не включал отопление, а грелся бутылками с горячей водой. Но сейчас мы получили перерасчет. Отопление и горячая вода – по нормальной цене, как для Германии. А вот холодная вода с канализацией – самая дорогая в Европе", – говорит Русина.

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Бывшая бухгалтер проживает в трёхкомнатной квартире площадью 67 квадратных метров ещё с одним человеком.

Цены на коммунальные услуги в Германии за месяц она называет следующие:

отопление и горячая вода – 87 евро (4 312,7 грн);

электроэнергия – 50 евро (2 478,6 грн);

холодная вода с канализацией – 40 евро (1 982,9 грн);

уборка в подъезде – 20 евро (991,4 грн);

уход за газоном – 10 евро (495,7 грн);

налог на землю – 10 евро (495,7 грн);

вывоз мусора – 9 евро (446,1 грн);

страхование дома – 6 евро (297,4 грн);

освещение подъезда – почти 4 евро (198,3 грн).

Таким образом, суммарный месячный платеж за коммунальные услуги составляет около 236 евро (11 698,9 грн).

"Платим только за бытовой мусор, потому что он сортируется – остальное вывозится бесплатно. В Украине, я думаю, коммуналка уже догнала европейскую", – считает Русина.

Цены на коммунальные услуги в Украине

Если же сравнивать цены на коммунальные услуги в Украине с немецкими – они на самом деле ниже почти в два раза. Так, зимой украинцы в Киеве платили за общую площадь 75 квадратов – чуть больше, чем 67 квадратных метров Русины – всего 6 023 грн.

В частности, в декабре 2025 года цены на коммунальные услуги за месяц были следующими:

отопление – 2 225 грн;

электроэнергия – 1 648 грн;

коммунальные платежи – 1 020 грн;

горячая вода – 485 грн;

холодная вода – 180 грн.

Другая квартира в другом районе столицы площадью 80 квадратных метров обошлась в феврале 2026 года в 4 074 грн, в том числе:

отопление – 1 786 грн;

коммунальные платежи – 1 046 грн;

электроэнергия – 912 грн;

холодная вода – 122 грн;

вывоз мусора – 90 грн.

Коммунальные тарифы в Украине – главные новости

В Минэнерго уверяют, что повышение тарифов на электроэнергию и газ для населения в Украине пока не обсуждается. Любые изменения в расценках возможны только после завершения военного положения.

Таким образом, на период отопительного сезона 2026–2027 годов цена киловатта электроэнергии для бытовых потребителей составит 4,32 грн.

Цены на газ для большинства украинцев также останутся неизменными на уровне 7,96 грн за кубометр до 30 апреля 2027 года.

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