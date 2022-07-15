С получением украинскими военными части дальнобойной артиллерии и поражением нескольких вражеских складов с боеприпасами штурм россиян несколько остановился.

Оккупанты не могут выйти на админграницы Луганщины и пробить оборону ВСУ в двух населенных пунктах.

Об этом в Telegram сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

"Небольшая часть территории Луганщины держится – оккупационные войска не могут выйти на административные границы области. Пробить оборону ВСУ в двух населенных пунктах россиянам до сих пор не по силам", - отметил он.

По словам Гайдая, с получением украинскими военными части дальнобойной артиллерии и поражением нескольких вражеских складов с боеприпасами штурм россиян несколько остановился.

Также глава ОВА добавил, оккупанты постоянно меняют комендантов, потому что местное население не хочет с ними сотрудничать.

Ранее Гайдай заявлял, что ВСУ могут пойти в контрнаступление и освободить захваченные территории при наличии необходимого количества вооружения. Чтобы помешать такому развитию событий, в Кремле попытаются аннексировать Луганскую и Донецкую области и объявить полную мобилизацию в РФ.

По его словам, Путин имеет несколько целей на Донбассе и будет отправлять резервы на основные направления, в частности Славянск и Бахмут.

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