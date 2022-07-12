По его убеждению, Путин остановится только там, где его остановят силой.

Российские оккупационные войска остановятся только там, где их остановят Вооруженные Силы Украины.

Об этом в интервью LB.ua заявил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

По его словам, Путин имеет несколько целей на Донбассе и будет отправлять резервы на основные направления, в частности Славянск и Бахмут.

"Уже видим, что они накапливают резервы для того, чтобы пустить их в наступление в Донецкой области. Это будет несколько направлений - одно из них, действительно, Славянск, второе - Бахмут. Бахмут уже обстреливается очень мощно. Как и Славянск", - рассказал Гайдай.

По его убеждению, никакие переговоры и договоренности с российским диктатором не будут работать.

"На самом деле Путин остановится только там, где его остановят. Никакие переговоры, никакие договоренности с Путиным работать не будут. Он может на определенное время взять паузу, сделать переформатирование, передислокацию, но через некоторое время он все равно продолжит эту войну. Поэтому его надо останавливать здесь", - пояснил Гайдай.

Ранее Гайдай заявлял, что ВСУ могут пойти в контрнаступление и освободить захваченные территории при наличии необходимого количества вооружения. Чтобы помешать такому развитию событий, в Кремле попытаются аннексировать Луганскую и Донецкую области и объявить полную мобилизацию в РФ.

Вас также могут заинтересовать новости: