Власти Кремля могут объявить полную мобилизацию населения.

ВСУ могут пойти в контрнаступление и освободить захваченные территории при наличии необходимого количества вооружения. Чтобы помешать такому развитию событий, в Кремле попытаются аннексировать Луганскую и Донецкую области и объявить полную мобилизацию в РФ.

Об этом сообщил в интервью глава Луганской ОВА Сергей Гайдай LB.ua.

По его мнению, аннексировав оккупированные территории, Кремль может обвинить Украину в нападении на РФ.

"Какие у них планы? Они выходят на административную границу Луганской области или Донецкой области, сразу проводят псевдореферендум, принимают решение о вхождении этих территорий в Российскую Федерацию, а дальше, когда уже Украина будет проводить контрнаступление и освобождать территории, Путин просто объявит, что Украина пошла войной против России, поэтому объявляется полная мобилизация", - заявил Гайдай.

Он добавил, что в 2014 году Россия не пошла на этот шаг, поскольку у Украины не было достаточно военной силы, чтобы отвоевать свои территории.

Как ранее сообщал УНИАН, Вооруженные силы Украины переходят к третьему этапу войны – к контрнаступлению. Именно об этом свидетельствует приказ президента Владимира Зеленского освободить юг Украины.

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