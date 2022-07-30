Украинские защитники на юге продолжают лишать русских оккупантов боеприпасов, горючего и путей, по которым враг пополняет свои потери.
Об этом говорится в дневной сводке ОК Пивдень в Facebook.
"Наши ракетно-артиллерийские подразделения продолжают усиленный огневой контроль транспортных и логистических объектов, на которые рассчитывает враг в своих стратегических планах", - делятся военные.
По итогам ночной работы уничтожены вражеские запасы боеприпасов и горюче-смазочных материалов в Бериславском районе.
Также в Новой Каховке критически уменьшены вражеские запасы горючего и максимально затруднено транспортное сообщение.
Война в Украине: актуальные данные
Российские войска продолжают медленное наступление на Донбассе, намереваясь выйти на админграницу Донецкой области. Боевые действия продолжаются возле Семигорья, Зайцево, Вершины, Красногоровки и Павловки.
Вместе с тем, по словам экспертов Conflict Intelligence Team, у ВСУ есть успехи на Изюмском направлении. Наши военные продвинулись в сторону севера на несколько километров.
Туда же, как пишут СМИ, враг стягивает дополнительную технику. Часть транспортируют по железной дороге из Белгородской области. В дальнейшем оккупанты могут использовать эту технику для боев на Изюмском или Славянском направлениях.
На Херсонском направлении защитники продолжают отрезать логистику российской группировки, сконцентрированной в области, путем ударов по стратегически важным мостам. По обновленным данным, ВСУ "закрыли" ж/д линию по Антоновскому мосту.
В связи с чем враг вынужден в быстром темпе строить ненадежные понтонные переправы и использовать паромные пути.
У России наметилась и проблема с пополнением личного состава. РФ в настоящее время занимается активной вербовкой добровольцев.
В боях с Россией украинские силы ликвидировали уже 40 670 оккупантов и тысячи единиц техники.