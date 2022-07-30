В частности, активные боевые действия продолжаются возле Семигорья, Зайцево, Вершины, Красногоровки и Павловки.

По состоянию на утро 30 июля 2022 года самые активные бои с российскими оккупантами продолжаются на Востоке Украины. Захватчики пытаются вести штурмовые действия с разных направлений, но без успеха.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ в Facebook.

В частности, боевые действия продолжаются возле Семигорья, Зайцево, Вершины, Красногоровки и Павловки.

Так, на Славянском направлении противник осуществлял обстрелы из ствольной, реактивной артиллерии и танков неподалеку Асеевки, Протопоповки, Гусаровки, Грушувахи, Карнауховки, Долины и Адамовки. Вел штурмовые действия в районах Бражевки и Дмитровки, успеха не имел, отошел.

На Бахмутском направлении враг осуществлял обстрелы военной и гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Яковлевка, Соледар, Бахмут, Веселая Долина, Кодема, Семигорье, Майское, Зайцевое, Константиновка и Нью-Йорк. Нанес авиаудар возле Соледара.

"Вел штурмовые действия в районах Вершины и Майского, успеха не имел. Возле Семигорья, Зайцево и Вершины продолжаются боевые действия", - отмечают в Генштабе.

На Авдеевском направлении оккупанты обстреливали из танков, ствольной и реактивной артиллерии районы Новобахмутовки, Авдеевки, Опытного, Водяного, Песков и Красногоровки. Нанесли авиаудары неподалеку Селидово, Авдеевки и Первомайского. Враг вел штурмовые действия в районах Песков и Авдеевки, успеха не имел. Возле Красногоровки боевые действия продолжаются.

На Новопавловском направлении противник осуществлял артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Марьинка, Угледар, Никольское, Павловка, Времевка, Новоселка и Новополье. Вел штурмовые действия в районе Марьинки, успеха не имел, отошел. Вблизи Павловки боевые действия продолжаются.

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