Вооружение разгружают на российской территории, так как боятся удара ВСУ.

Россия стягивает военную технику и солдат к границе с Украиной со стороны оккупированной части Харьковской области.

Об этом сообщает "Радио Свобода". Журналисты "Схем" изучили снимки со спутника Planet Labs.

Отмечается, что часть техники транспортируют по железной дороге и свозят ее в село Соболевка Белгородской области России. 28 июля спутник зафиксировал там увеличение количества военной техники и личного состава российской армии по сравнению со снимком из космоса этой местности за 19 июня.

Эксперты уверены, что в дальнейшем оккупанты могут использовать эту технику на Изюмском и Славянском направлениях.

"Это Валуйский район Белгородской области - там есть и дорога, и железная дорога. Разгружают вагоны там, а оттуда они опрокидывают силы в оккупированный город Изюм Харьковской области. Они опасаются, что при разгрузке эшелона из вагонов может быть нанесен удар, поэтому разгружаются на своей территории. Далее они передвигаются по дорогам", - объяснил военный эксперт Олег Жданов.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро 30 июля 2022 самые активные бои с российскими оккупантами продолжаются на востоке Украины. Захватчики пытаются вести штурмовые действия с разных направлений, но без успеха.

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