Оккупанты несут потери.

У Вооруженных сил Украины есть успехи на Изюмском направлении в Харьковской области.

Об этом рассказал исследователь Conflict Intelligence Team (CIT) Кирилл Михайлов в интервью Радио НВ.

Аналитик сделал вывод, что в направлении оккупированного Изюма украинские войска продвинулись на несколько километров на север:

"Как мы видим из сообщения Генерального штаба, ограниченное украинское наступление, которое происходит на юге от Изюма, уже достигло определенных успехов. Российские атаки, если внимательно читать сводки Генштаба ВСУ, происходят на тех территориях, которые на большинстве карт закрашены красным, якобы оккупированы".

"Также было много видео, прежде всего от 93-й бригады, об уничтожении российской техники и ее захвате на том направлении", – добавил Михайлов.

Напомним, ранее сообщалось, что российские оккупанты дважды за ночь на 30 июля обстреляли Харьков.

Вас также могут заинтересовать новости: