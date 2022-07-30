По состоянию на 30 июля украинские воины ликвидировали около 40 670 российских оккупантов. За прошедшие сутки ВСУ "задвохсотили" около 170 захватчиков.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери РФ с начала войны составили:
- личного состава - 40670 (+170) человек ликвидировано;
- танков - 1759 (+10) ед;
- боевых бронированных машин - 3995 (+8) ед;
- артиллерийских систем - 906 (+6) ед;
- РСЗО - 258 (+0) ед;
- средства ПВО - 117 (+0) ед;
- самолетов - 222 (+0) ед;
- вертолетов – 190 (+0) ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 733 (+2);
- крылатые ракеты - 174 (+0);
- корабли / катера - 15 (+0) ед;
- автомобильной техники и автоцистерн - 2889 (+19) ед;
- специальная техника - 78 (+1).
"Наибольшие потери противник понес на Донецком направлении. Данные уточняются", - говорится в сообщении.
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Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро 30 июля 2022 самые активные бои с российскими оккупантами продолжаются на востоке Украины. Захватчики пытаются вести штурмовые действия с разных направлений, но без успеха.