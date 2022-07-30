Названы потери РФ в Украине / facebook.com/GeneralStaff.ua

По состоянию на 30 июля украинские воины ликвидировали около 40 670 российских оккупантов. За прошедшие сутки ВСУ "задвохсотили" около 170 захватчиков.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери РФ с начала войны составили:

  • личного состава - 40670 (+170) человек ликвидировано; 
  • танков - 1759 (+10) ед;
  • боевых бронированных машин - 3995 (+8) ед;
  • артиллерийских систем - 906 (+6) ед;
  • РСЗО - 258 (+0) ед;
  • средства ПВО - 117 (+0) ед;
  • самолетов - 222 (+0) ед;
  • вертолетов – 190 (+0) ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 733 (+2);
  • крылатые ракеты - 174 (+0);
  • корабли / катера - 15 (+0) ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 2889 (+19) ед;
  • специальная техника - 78 (+1).

"Наибольшие потери противник понес на Донецком направлении. Данные уточняются", - говорится в сообщении.

Потери врага / инфографика УНИАН

Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро 30 июля 2022 самые активные бои с российскими оккупантами продолжаются на востоке Украины. Захватчики пытаются вести штурмовые действия с разных направлений, но без успеха.

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