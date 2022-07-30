Наибольшие потери противник понес на Донецком направлении.

По состоянию на 30 июля украинские воины ликвидировали около 40 670 российских оккупантов. За прошедшие сутки ВСУ "задвохсотили" около 170 захватчиков.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери РФ с начала войны составили:

личного состава - 40670 (+170) человек ликвидировано;

танков - 1759 (+10) ед;

боевых бронированных машин - 3995 (+8) ед;

артиллерийских систем - 906 (+6) ед;

РСЗО - 258 (+0) ед;

средства ПВО - 117 (+0) ед;

самолетов - 222 (+0) ед;

вертолетов – 190 (+0) ед;

БПЛА оперативно-тактического уровня - 733 (+2);

крылатые ракеты - 174 (+0);

корабли / катера - 15 (+0) ед;

автомобильной техники и автоцистерн - 2889 (+19) ед;

специальная техника - 78 (+1).

"Наибольшие потери противник понес на Донецком направлении. Данные уточняются", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро 30 июля 2022 самые активные бои с российскими оккупантами продолжаются на востоке Украины. Захватчики пытаются вести штурмовые действия с разных направлений, но без успеха.

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