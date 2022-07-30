Русские десантники были очень огорчены халатностью своих коллег.

Оккупанты признались, что вследствие ночного взрыва в Энергодаре пострадали не машины с гуманитарной помощью, о чем накануне писали кремлевские пропагандисты, а сам парк военной техники.

Об этом свидетельствуют записи в скрытых чатах военных, скриншоты которых были опубликованы в соцсетях.

Взрыв возле гостиницы "ОП ЗАЭС" прогремел ночью на 30 июля. Горожане слышали взрыв и детонацию боеприпасов.

Утром стало известно об уничтоженных 3 единицах военной техники, которые просто взлетели в воздух.

По словам мэра Энергодара Дмитрия Орлова, в результате удара шестеро оккупантов обратились в больницу за первичной помощью.

Вскоре кремлевские пропагандисты заявили, что ВСУ якобы целились в гуманитарные грузы. Хотя в чатах оккупантов говорится об уничтоженной военной техники.

Русские десантники были очень огорчены халатностью своих коллег: "Лень было на 5 метров дальше машины поставить, в результате теперь автопарк уничтожен".

Война в Украине: актуальные данные

Российские войска продолжают медленное наступление на Донбассе, намереваясь выйти на админграницы Донецкой области. Боевые действия продолжаются возле Семигорья, Зайцево, Вершины, Красногоровки и Павловки.

Вместе с тем, по словам экспертов Conflict Intelligence Team, у ВСУ есть успехи на Изюмском направлении. Наши военные продвинулись в сторону севера на несколько километров.

Туда же, как пишут СМИ, враг стягивает дополнительную технику. Часть транспортируют по железной дороге из Белгородской области. В дальнейшем оккупанты могут использовать эту технику для боев на Изюмском или Славянском направлениях.

На Херсонском направлении защитники продолжают отрезать логистику российской группировки, сконцентрированной в области, путем ударов по стратегически важным мостам. По обновленным данным, ВСУ "закрыли" ж/д линию по Антоновскому мосту.

В связи с чем враг вынужден в быстром темпе строить ненадежные понтонные переправы и использовать паромные пути.

У России наметилась и проблема с пополнением личного состава. РФ в настоящее время занимается активной вербовкой добровольцев.

В боях с Россией украинские силы ликвидировали уже 40 670 оккупантов и тысячи единиц техники.

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