Наибольшие потери противник понес на Бахмутском и Лиманском направлениях.

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины обновил данные о общих боевых потерях россиян с начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля.

Как говорится в сводке, по состоянию на 2 декабря потери россиян среди личного состава достигли 90090. 650 оккупантов были ликвидированы за минувшие сутки.

"Наибольшие потери противник понес на Бахмутском и Лиманском направлениях", – отметили в Генштабе.

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Кроме этого, захватчики потеряли:

танков ‒ 2916 (+1);

боевых бронированных машин – 5883 (+6);

артиллерийских систем – 1905 (+1);

РСЗО – 395 (+0);

средств ПВО – 210 (+0);

самолетов – 280 (+0);

вертолетов – 262 (+1);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1564 (+2),

крылатых ракет – 531 (+0);

корабли / катеров – 16 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 4464 (+23);

специальной техники – 163 (+0).

Потери России в Украине

Ежедневно ВСУ ликвидируют сотни российских оккупантов. 29 октября ВСУ ликвидировали за сутки рекордные 950 захватчиков.

По прогнозам, которые озвучил президент Украины Владимир Зеленский, до конца года Россия потеряет убитыми 100 тысяч своих солдат.

При этом уже к началу декабря необратимые потери РФ (убитые, пропавшие без вести, пленные, тяжело раненые и люди с ампутированными конечностями), по словам советника председателя ОПУ Михаила Подоляка, достигли около 200 тысяч.

СМИ установили имена более 7500 россиян, убитых на войне в Украине.

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