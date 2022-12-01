В ноябре Вооруженные Силы Украины уничтожили наибольшее месячное количество российских оккупантов с начала полномасштабной войны.
"Новый рекорд Сил нашей обороны! За ноябрь было уничтожено 16970 рашистских солдат. Это самое большое количество за все время войны!", – сообщили в Минобороны.
Кроме этого, там подвели итоги месяца относительно количества потерянной техники врага. Так, потери РФ в ноябре включали:
- танки – 217;
- боевые бронемашины – 376;
- артсистемы – 174;
- РСЗО – 12;
- средства ПВО – 13;
- самолеты – 4;
- вертолеты – 4;
- БПЛА – 147;
- крылатые ракеты – 134;
- автотехнику и автоцистерны – 298;
- спецтехнику – 9.
Потери России в Украине
Ежедневно украинские защитники ликвидируют сотни российских оккупантов. 29 октября ВСУ ликвидировали за сутки рекордные 950 захватчиков. Согласно сообщениям Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, по состоянию на 1 декабря страна-агрессор уже потеряла ориентировочно 89440 военных.
Как спрогнозировал президент Украины Владимир Зеленский, до конца года Россия потеряет убитыми 100 тысяч своих солдат.
Как отметили в ОПУ, к 1 декабря необратимые потери РФ (убитые, пропавшие без вести, пленные, тяжело раненые и люди с ампутированными конечностями) уже достигли около 200 тысяч.
СМИ удалось установить имена более 7500 российских военных, убитых на войне в Украине.