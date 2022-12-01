За ноябрь было уничтожено 16970 солдат РФ.

В ноябре Вооруженные Силы Украины уничтожили наибольшее месячное количество российских оккупантов с начала полномасштабной войны.

"Новый рекорд Сил нашей обороны! За ноябрь было уничтожено 16970 рашистских солдат. Это самое большое количество за все время войны!", – сообщили в Минобороны.

Кроме этого, там подвели итоги месяца относительно количества потерянной техники врага. Так, потери РФ в ноябре включали:

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танки – 217;

боевые бронемашины – 376;

артсистемы – 174;

РСЗО – 12;

средства ПВО – 13;

самолеты – 4;

вертолеты – 4;

БПЛА – 147;

крылатые ракеты – 134;

автотехнику и автоцистерны – 298;

спецтехнику – 9.

Потери России в Украине

Ежедневно украинские защитники ликвидируют сотни российских оккупантов. 29 октября ВСУ ликвидировали за сутки рекордные 950 захватчиков. Согласно сообщениям Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, по состоянию на 1 декабря страна-агрессор уже потеряла ориентировочно 89440 военных.

Как спрогнозировал президент Украины Владимир Зеленский, до конца года Россия потеряет убитыми 100 тысяч своих солдат.

Как отметили в ОПУ, к 1 декабря необратимые потери РФ (убитые, пропавшие без вести, пленные, тяжело раненые и люди с ампутированными конечностями) уже достигли около 200 тысяч.

СМИ удалось установить имена более 7500 российских военных, убитых на войне в Украине.

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