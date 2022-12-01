ВСУ установили новый рекорд: в ноябре было ликвидировано больше всего оккупантов / facebook.com/kpszsu

В ноябре Вооруженные Силы Украины уничтожили наибольшее месячное количество российских оккупантов с начала полномасштабной войны. 

"Новый рекорд Сил нашей обороны! За ноябрь было уничтожено 16970 рашистских солдат. Это самое большое количество за все время войны!", – сообщили в Минобороны.

ВСУ установили месячный рекорд по уничтожению оккупантов / изображение Минобороны

Кроме этого, там подвели итоги месяца относительно количества потерянной техники врага. Так, потери РФ в ноябре включали:

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  • танки – 217;
  • боевые бронемашины – 376;
  • артсистемы – 174;
  • РСЗО – 12;
  • средства ПВО – 13;
  • самолеты – 4;
  • вертолеты – 4;
  • БПЛА – 147;
  • крылатые ракеты – 134;
  • автотехнику и автоцистерны – 298;
  • спецтехнику – 9.

Потери России в Украине 

Ежедневно украинские защитники ликвидируют сотни российских оккупантов. 29 октября ВСУ ликвидировали за сутки рекордные 950 захватчиков. Согласно сообщениям Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, по состоянию на 1 декабря страна-агрессор уже потеряла ориентировочно 89440 военных. 

Как спрогнозировал президент Украины Владимир Зеленский, до конца года Россия потеряет убитыми 100 тысяч своих солдат. 

Как отметили в ОПУ, к 1 декабря необратимые потери РФ (убитые, пропавшие без вести, пленные, тяжело раненые и люди с ампутированными конечностями) уже достигли около 200 тысяч.

СМИ удалось установить имена более 7500 российских военных, убитых на войне в Украине. 

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